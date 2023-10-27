Москвина спасла талантливую парницу. Нашла одиночника в Сочи и поставила катать прежнюю программу

27 октября, 17:00
«Гран-при России» в Красноярске
Юноши
1. Эдуард Карартынян — 244,71
2. Николай Угожаев — 239,58
3. Николай Колесников — 236,73
Девушки
1. София Дзепка — 205,65
2. Милана Лебедева — 193,43
3. Надежда Понтелеенко — 190,97
Юниоры. Пары
1. Анна Москалева/Артем Родзянов — 170,24
2. Таисия Щербинина/Артем Петров — 165,52
3. Мария Симонова/Мартин Бреславский — 146,49
Юниоры. Танцы
1. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 181,27
2. Анна Румак/Глеб Гончаров — 172,62
3. Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 158,23
Соревнования в рамках «Гран-при» по фигурному катанию в Красноярске среди взрослых стартуют только в субботу. А вот юниоры к вечеру пятницы уже выявили лучших. И пусть имена многих ребят широкой публике пока неизвестны, спустя пару лет многие из них станут новыми звездами нашего спорта. Тем временем интересные сюжеты они успевают нам дарить уже сейчас. И если к выступлениям, несмотря на травмы, или неожиданным камбэкам мы уже могли и привыкнуть, то вот турнир спортивных пар подарил нам действительно уникальную историю.
Сколько нужно времени на то, чтобы пара достигла взаимопонимания? Сколько времени нужно одиночнику или одиночнице на то, чтобы перейти в новый для себя вид? Особенно эти непраздные вопросы стали актуальными после так называемого «казуса Алены Косторной», когда звездная одиночница ожидала при переходе в пары легкой прогулки для своего дуэта с Георгием Куницей. Однако если их дебют вышел скомканным и неоднозначным (а главный тренер сборной Елена Чайковская и вовсе прямо назвала прокат плохим), то вот Анне Москалевой и Артему Родзянову удалось выиграть первый же совместный старт. Пусть баллы пока и не самые впечатляющие — всего 170,24 по сумме за два проката — лучше них в Красноярске не было никого. А ведь ребята тренируются вместе только с лета этого года.
«Мы вместе всего четыре месяца. Скатывались не слишком быстро, но в итоге смогли найти общий язык», — рассказывает Москалева. Если Анна поменяла только партнера, раньше она каталась вместе с Владиславом Вильчиком и Максимом Ложкиным, но в той же группе Артура Минчука и Тамары Москвиной, то вот Родзянову пришлось менять и тренера, и город, и даже вид спорта. «Было непросто поначалу, все-таки у меня мало опыта в парном катании, — признается Артем. — В Сочи я долго катался один, потом была партнерша, но мы до соревнований с ней так и не дошли. Наверное, меня ведет сейчас больше партнерша, приходится у нее учиться, а ей под меня приходится подстраиваться». Времени на раскачку у ребят было мало. Настолько, что Тамара Николаевна придумала хитрый ход. Оставила Москалевой программу, с которой она выступала вместе с Ложкиным. Конечно, ее немного подкорректировали под Артема, но сам факт явно примечательный.
Первый год катается вместе и танцевальная пара Зоя Пестова/Сергей Лагутов. Фигуристы не смогли победить, однако даже третьему месту были сильно удивлены. «Честно скажу, что мы даже не ожидали, что сможем попасть на пьедестал», — выдал журналистам Лагутов. Он признает, что гораздо успешнее пары с большим опытом совместных выступлений, но у него с партнершей была безвыходная ситуация. «Остались по одному в какой-то момент, поэтому встали вместе в пару. Создали союз, с мая вместе готовились к новому сезону. Помогло, возможно, то, что были у одних тренеров, подошли друг другу по комплекции, много работали, чтобы здорово себя чувствовать», — добавил Сергей. А вот как сохранить отношения с партнершей на протяжении многих лет, рассказал серебряный призер «Красноярья» Глеб Гончаров. Его дуэт с Анной Румак переживал взлеты и падения, но вместе буквально с детских лет.
«Немножко терпения нужно в паре, немножко юмора. Но по-настоящему критических моментов не было никогда», — говорит Глеб. Ребята были вместе еще на детском «Ледниковом периоде», а сейчас готовятся к переходу во взрослый спорт. Победили на соревнованиях в танцах на льду Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов. Они пропустили длительный отрезок из-за проблем со здоровьем, но в Красноярске покорили зрителей и судей своей адаптацией «Призрака оперы». «Нам хотелось показать известную оперу так, чтобы была уникальность, — говорит Махноносов. — К сожалению, в последнее время соревновательная практика у нас была только в Новогорске, так что мы успели как следует соскучиться по соревнованиям». Его партнерша Рыбакова призналась, что кумир, на которого они ориентировались, все-таки был — это американцы Мерил Дэвис и Чарли Уайт, победители Олимпиады в Сочи. «Мы смотрели их программу, и это было потрясающе, на себя что-то, безусловно, перенесли», — поделилась Екатерина.
У девушек первой стала Софья Дзепка. Фигуристка не самой простой судьбы, она несколько раз была на грани того, чтобы бросить все и уйти из спорта, но в каждый момент все-таки находила в себе мотивацию, чтобы остаться. К этому сезону она готовилась в том числе с Косторной — Алена ставила Дзепке короткую программу. «Мне понравилось работать с Аленой. Понравились ее идеи, программа получилось хорошая, я довольна, — рассказала Софья журналистам. — Конечно, в ходе тренировочного процесса программа адаптируется, меняется. Поэтому и мои тренеры в нее также внесли свой вклад». А вот конкретного кумира Софья назвать не смогла. В отличие от серебряной призерки Миланы Лебедевой, для которой одним из самых значительных эпизодов в жизни стала мимолетная встреча с Евгенией Медведевой в магазине.
«Я следила в детстве за Евгенией Медведевой, она мне нравится тем, как представляет программы, — рассказала Милана. — По большей части следила именно за ней. Как-то помню, ездили за новыми коньками, и мне удалось сделать с Женей фото. Случайно пересеклись, она тоже приехала в тот день в магазин».
Надежда Понтелеенко планировала удивить четверными, но на тулуп в четыре оборота не решилась и заняла только третье место. «В начале сезона я упала, сломала руку — перелом со смещением. Поставили спицу, гипс. Долго не прыгала», — объясняет девушка.
У одиночников в свою очередь успех праздновал Эдуард Карартынян, для которого это первая победа на таком уровне. «Все дается за счет работы. Работы над собой, — сказал Карартынян. — Не думал, какое смогу занять место на этих соревнованиях, просто выходил делать свою работу — максимально чисто откатать программу. Есть недочеты, над которыми буду работать, и постараюсь подойти в следующий раз так, чтобы откатать все на максимум».