Ученица Тутберидзе выиграла с двумя падениями и ошибкой. «Гран-при» сразу стартовал с неоднозначностей

Аделия Петросян и Евгений Семененко отметили победы в Уфе, но они получились разными.

«Гран-при России», 1-й этап

Мужчины

1. Евгений Семененко — 289,37

2. Роман Савосин — 277,66

3. Андрей Мозалев — 259,47

Женщины

1. Аделия Петросян — 234,74

2. Анна Фролова — 210,88

3. Елизавета Куликова — 199,21

Танцы

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 206,75

2. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 196,68

3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 186,78

В Башкирии завершился первый этап «Гран-при России» по фигурному катанию — официально стартовал второй внутрироссийский сезон эпохи изоляции. При всем том, что фигурное катание в целом достойно справляется с отсутствием международных стартов и даже собирает залы на 60-80% (правда, вмещают они 3500) — проблем предостаточно. Это и снижающаяся мотивация, и отсутствие конкуренции, и судейство в пользу лидеров, а не аутсайдеров, чтобы подтянуть их и усилить интригу.

Звезде Тутберидзе навязали конкуренцию

Если в мужских соревнованиях на равных за медали бились пять человек, то у женщин все было очевидно с самого начала. Ученице Этери Тутберидзе — пожалуй, самой сильной на данный момент — Аделии Петросян, достался легкий первый этап без конкуренток. Единственной, кто исполняла четверной кроме нее, была белоруска Виктория Сафонова, которая соревновалась вне конкурса. Не пора ли, кстати, включить белорусов в протоколы, если сохранять отношения и процедурную чистоту с Международным союзом конькобежцев все равно бесполезно?

Петросян в итоге действительно выиграла уверенно — набрав под 235 баллов, но совершенно не убедив. Аделия очень умная фигуристка, поэтому все поняла и сама: «Такая победа меня не устраивает, не приносит удовлетворения. Отмечать не буду».

Казалось бы, интрига в женских соревнованиях была убита изначально, но плохой прокат Петросян ее на пару минут возродил. Все произошло, как и предсказывала Аделия: «Ты всегда можешь сильно облажаться, а конкуренты сильно откатать».

Главной конкуренткой была Анна Фролова, которая после долгого перерыва здорово вернулась на радары после перехода к Евгению Рукавицыну. Красивые проникновенные программы, умное катание, хоть и не быстрое, но с эмоциями — и обидная ошибка в концовке даже не на прыжке, а на вращении. Фролова получила 210,88 балла, а могла на балла три-четыре больше. Но ее необычный музыкальный выбор — грузинское танго от Mgzavrebi, да и тема прокатов — потеря близких, демонстрация уверенности внутри себя... Все это высокий философский уровень.

Петросян вовремя сориентировалась, но не выкатала программу

Конечно, Петросян не могла набрать меньше — и это понимали все в зале. Внутрироссийские соревнования без иностранцев, да еще и без интриги — сомнительное удовольствие, так что стоит сказать большое спасибо тем зрителям, которые доехали до спального района Уфы (в том числе из других городов) и громко приветствовали Петросян, а потом ждали ее в столовой ради автографа. Еды, кстати, тоже на арене хватало не всем — но выручала ярмарка выходного дня прямо под окнами Дворца спорта, на которой было все — от меда до хрена и кочанов капусты размером с голову боксера-тяжеловеса.

Петросян вышла под программу «Февраль» Леонида Левашкевича — и пропала в ней. Во-первых, и это обсуждали соседи на трибунах, непонятно, что катала Аделия. Она и сама сказала, что конкретного образа не было. Получилась такая типично нежно-лиричная программа ни о чем. Хотя действительно 16-летняя миниатюрная фигуристка показывала и боль, и радость — но ощущение пустоты не покидало.

Во-вторых, возможно, конкретного мотивирующего образа не хватило и ей самой — видно, как она кайфует от Майкла Джексона в короткой программе. А тут сначала Аделия упала с четверного флипа, потом быстро включила калькулятор в голове и поменяла флип на четверной тулуп — приземлила, но ошиблась на втором прыжке, акселе. Затем снова попробовала квадтулуп — но опять упала. Больше падений не было, но разрыв между практически чистой программой Фроловой и произволкой Петросян с тремя ошибками резал глаза — 13 баллов. По компонентам Петросян также Фролову обыграла. Что вообще тогда нужно сделать взрослым, которые уже не могут научиться четверному, чтобы обыгрывать молодых, если даже массового завала не хватает?

Очевидно, по правилам фигурного катания падения не означают поражение — есть еще базовая стоимость прыжка, и это уже, как удача — награда за смелость. Но судьи умудрились прямо нарушить правила — Татьяна Рашевская поставила за компоненты Петросян 9 и 9,25, тогда как правила ISU прямо требуют от судей ставить не более 8,75. Оценка Петросян по сути бы не изменилась, но странно видеть такие цифры, особенно когда на столах у судей все эти правила лежат — лично видел.

Сенсация у мужчин

Через неделю на этапе в Омске Петросян предстоит встретиться с ученицей Плющенко Вероникой Жилиной, у которой есть в арсенале четверные. И сама команда Плющенко вряд ли о судействе будет молчать. Посмотрим, как пройдет этот турнир.

Что касается других видов, то очень порадовала конкуренция у мужчин, где после короткой программы лидировал Роман Савосин, которого два года не было на российских соревнованиях — он взял паузу и уехал в Казахстан. По итогам турнира он сенсационно стал вторым, уступив только чемпиону России и участнику Олимпиады Евгению Семененко. Савосин после серебра смеялся — мол, хорошо, что парни еще меня не забыли, с памятью у всех хорошо. Здорово, что судьи как раз проявили лояльность и дали мужикам побороться.

В танцах тоже всех расставили иерархически и без борьбы, по статусу — чемпионы России Худайбердиева/Базин, затем Хавронина/Нарижный, а затем те, кто помоложе — эффектная пара Леонтьева/Горелкин. И между всеми по 10 баллов, надежно, чтоб точно без интриги.

Понятно, что внутри федерации сложный организм с отношениями штабов, судей, взаимосвязанными интересами и влиянием конъюнктуры — но есть же и долгосрочные интересы, от которых зависят все участники этой биосферы. Любой спорт держится на плаву за счет интриги и непредсказуемости. Может быть, и ее отсутствие влияет на то, что трибуны стали заполняться не на 100 процентов, а 60-80?