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Гран-при России

Сегодня, 20:00

«Не удивлен, что выиграл». Российский фигурист вернулся из Казахстана и вынес лидеров после двухлетней паузы

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигурист Роман Савосин.
Роман Савосин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Неожиданные результаты первого дня этапа «Гран-при России» в Уфе.

«Гран-при России», 1-й этап
Короткая программа
Мужчины
1. Роман Савосин — 100,89
2. Евгений Семененко — 97,74
3. Андрей Мозалев — 97,14
Женщины
1. Аделия Петросян — 84,38
2. Анна Фролова — 73,39
3. Елизавета Куликова — 65,64
Танцы
Ритм-танец
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83,70
2. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 78,37
3. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 73,67

Мед — главный бренд Башкирии, а чтобы его произвести, пчела встает в четыре утра и работает до одиннадцати вечера. В общем, у фигуристов много общего с пчелами. Вот красавица-танцорша Софья Леонтьева рассказала после ритм-танца, что макияж занимает у нее два с половиной часа, и на контрольных прокатах в сентябре вставать приходилось в 04.50.

Но на первом этапе «Гран-при» в Уфе фигуристов пожалели и начало соревнований поставили на 15.00 по местному времени. И к этому моменту даже собрался народ — хотя звезды сюда приехали только на открытие три дня назад. Непосредственно на соревнованиях по размеру аудитории лидировали Евгений Семененко и Аделия Петросян, хотя игрушек больше всего кинули Андрею Мозалеву.

Глеб Лутфуллин, Этери Тутберидзе и&nbsp;Евгений Семененко. Уфалогия. Поход Тутберидзе за доминированием и сеча у мужчин: что нужно знать о первом этапе «Гран-при»?

Возвращение блудного фигуриста

И если Петросян выиграла с солидным преимуществом в 11 баллов, то Семененко проиграл. Не партнеру по группе Лутфуллину. И не Игнатову с Мозалевым. А... Роману Савосину.

Этого человека не было на российских соревнованиях 22 месяца, с чемпионата России перед Олимпиадой в Пекине. Совсем другая страна была. Роман уехал в Казахстан, потренировал там, видимо, словил дзен — и вернулся. Даже удивительно, что не стал бороться за переход в соседскую сборную. А может, и хотел, но не вышло.

Но сегодня он мало того что выдал прокат жизни, так и еще на абсолютной спокухе вышел раздавать интервью и на голубом глазу сказал, что «не удивлен, что выиграл, потому что знал, на что способен». Интересно, каково это слышать тренировавшимся эти два года и ездившим по соревнованиям Семененко и Мозалеву?

Короче, Рома — звезда дня, и, если в воскресенье ему не помешают обстоятельства, здоровье, четверные, судьи и все остальное и он выиграет, это будет абсолютно голливудская история. Пусть и для понимания в узких кругах.

Петросян вернула триксель

У Петросян победа другая. Конечно, она не могла не выиграть, хотя мудро и вежливо сказала, что конкуренция есть, и отметила Анну Фролову и Софию Захарову — правда, сделала сноску, что «могла облажаться на акселе». То есть получается, что при чистом акселе вроде как шансов у других и нет. И Аделия недалека от истины. Выиграла она, конечно, по делу — и программа у нее классная, вкусная, с интересной дорожкой под механические звуки.

Но и отметить ее недокрут на тройном акселе и неясное ребро на лутце ради справедливости тоже стоит — хоть отметок о них и нет в протоколе. То есть объективно Петросян должна была получить в районе 80 баллов. Ну да ладно, соревнования не международные, а в России царство либерализма. Фроловой тоже восклицательный знак на флипе поставить — вопрос планки.

Три балла можно простить Аделии еще и потому, что она вышла в фойе Дворца спорта и честно сфотографировалась со всеми желавшими, а их набралось человек 50.

В танцах тоже не обошлось без драмы. По расстановке мест все ожидаемо — Худайбердиева/Базин, Хавронина/Нарижный и Леонтьева/Горелкин. Но у Ирины результат вызвал настоящие слезы. Пара вышла в новых костюмах после того, как Иру «приняли за стюардессу», и сорвала заход на поддержку. Но и баллы получили они неплохие, и вряд ли новая пара на данный момент уже в состоянии тягаться с чемпионами России Худайбердиевой/Базиным. Максимализм — это прекрасно, и даже жаль, что нашим фигуристам его иногда не хватает.

Фигурное катание
Аделия Петросян
Андрей Мозалев
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Роман Савосин
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