К Универсиаде в Красноярске построили супер-арену за четыре миллиарда. Теперь ходят слухи о ее сносе

Уникальный стадион не простоял и пяти лет, и теперь этап «Гран-при» по фигурному катанию принимает скромный трехтысячник.

Когда в прошлом году объявляли о проведении этапов всероссийской серии «Гран-при» по фигурному катанию, звучала информация о лучших аренах страны — преимущественно стадионы команд КХЛ. Однако если в прошлом году подобным условиям соответствовала половина стартов, то в этом году большой ареной нас порадовал только Омск и, возможно, порадует Москва.

А что остальные? В Самаре катков повышенной вместимости нет в принципе, в Уфе и Казани решили ограничиться советскими Дворцами спорта, или, на тюркский манер, «сараями». Но главная драма вокруг Красноярска. Здесь рассматривали возможность провести этап «Гран-при» в восьмитысячной «Платинум-Арене», однако у открытого к Универсиаде-2019 стадиона сейчас огромные проблемы, и его будущее под вопросом.

Фигурное катание перенесли в малый дворец

Прошлогодний чемпионат России прошел в Красноярске в одном из лучших Ледовых дворцов России. По крайней мере азиатской части страны. «Платинум-Арену» городу подарил местный промышленный гигант «Русская платина» — группа компаний, ведущая разработку месторождений цветных металлов, в том числе платиноидов, отсюда и название стадиона. Крытый спортивный комплекс с предельной вместимостью под восемь тысяч болельщиков построили в рамках подготовки к Всемирной зимней универсиаде-2019. Впервые на лед здесь 10 августа 2018 года вышли хоккеисты местного «Сокола». Фигуристы выступили на новой арене Красноярска уже в рамках программы Универсиады в феврале 2019-го. Тогда объект впечатлил руководство ФФККР, и гендиректор федерации Александр Коган пообещал как можно чаще привозить в город сильнейших сборников. Слово сдержал, «Платиниум-Арена» принимала чемпионат страны в декабре 2019-го и в декабре 2022-го.

Однако нынешний этап «Гран-при» проходит на арене «Кристалл». Ее также строили в рамках подготовки к Универсиаде. Это современный красивый стадион, но совсем другого класса. Здесь всего один ярус, и принять он может не больше 3500 зрителей, включая спортсменов, тренеров, представителей СМИ и прочих аккредитованных лиц. Можно предположить, что Федерация фигурного катания России и местный оргкомитет подстраховались и на стали задействовать главную арену города, предвосхищая пустые трибуны. Все-таки для телекартинки заполненный трехтысячник выглядит лучше, чем полупустой восьмитысячник — и это при равном числе потенциальных гостей соревнований. Тем более что «Кристалл-Арена» для ФФККР — объект знакомый, тут проходило первенство России среди юниоров в 2021-м и Всероссийская спартакиада в 2022-м. Однако по разговорам представителей местного оргкомитета, ключевой причиной перенести турнир из «Платинум-Арены» в «Кристалл» стали проблемы главного стадиона города.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тревогу вызывает состояние кровли Ледового дворца и монолитных перекрытий

О неидеальном состоянии «Платинум-Арены» впервые заговорили в конце сентября. Сначала на проблемы Ледового дворца обратили внимание журналисты. Однако затем дело приняло серьезный оборот. Арбитражный суд Красноярского края 3 октября сообщил, что принял к рассмотрению иск прокуратуры Свердловского района Красноярска о признании недействительным договора дарения спортивного комплекса Красноярскому краю. То есть сооружения вернули в собственность дарителя — АО «Платинум Арена». Причина в том, что, согласно независимой экспертизе, эксплуатация здания в прежнем режиме недопустима. Комиссия обратила внимание на то, что спустя всего пять лет эксплуатации арены монолитные плиты перекрытия имеют пластические деформации. Более того, наблюдается значительное увеличение ширины перекрытия силовых трещин. Региональный бюджет не может взять на себя лишнюю нагрузку и решать эти проблемы своими силами, поэтому прокуратура и хочет вернуть объект изначальному владельцу.

При этом использовать арену до того, как строители не проведут необходимые ремонтные работы, не рекомендуется. Это официальная формулировка — прямого запрета нет, только настоятельная просьба ограничить проведение массовых мероприятий. Первые слушания по делу прошли уже на этой неделе. Ничем конкретно предварительное рассмотрение не иска прокуратуры не завершилось. Судья выслушал ответчика — агентство по управлению госимуществом края, краевое госучреждение «Региональный центр спортсооружений», Минспорт края и собственно АО «Платинум Арена», однако постановил провести на объекте еще одно обследование в срок до 17 ноября. Что будет со стадионом до этого времени — загадка. Помимо фигурного катания, «Платинум-Арена» принимает матчи «Сокола» в рамках чемпионата ВХЛ. Большая арена клуба была даже одним из аргументов в пользу возможного принятия красноярского клуба в КХЛ в экстренные сроки.

Фото ХК «Сокол»

На арене запрещены массовые культурные мероприятия

«Сокол» в последний раз сыграл на «Платинум-Арене» 17 октября, после чего отправился на выездную серию. Следующий домашний матч красноярцы должны провести 13 ноября с саратовским «Кристаллом». Однако билеты ни на эту игру, ни на какую-либо еще на сайте клуба купить невозможно — выдается сообщение, что они все уже проданы. В списке планируемых мероприятий самой арены анонса хоккейной игры также нет. Зато есть официальное заявление руководства Ледового дворца, судя по которому, ждать «Сокол» на арене, видимо, пока не стоит. «Спортивный объект сейчас эксплуатируется в режиме проведения тренировочных мероприятий. Проведение массовых культурных мероприятий на объекте временно ограничено, — пишет пресс-служба АО «Платинум-Арена». — Никаких критических угроз относительно состояния объекта нет и не предвидится. После передачи объекта в краевую собственность в ходе эксплуатации были обнаружены отдельные строительные недостатки. Для их уточнения и назначена специальная экспертиза».

Пресс-служба спорткомплекса отдельно подчеркивает, что обнаруженные дефекты и повреждения не влекут угрозы разрушения или потери устойчивости конструкций и могут быть оперативно исправлены. Тем не менее далеко не все в Красноярске так считают и вспоминают, в каком авральном режиме объект пришлось достраивать, чтобы сдать в срок перед Универсиадой. А также напоминают, что на строительство арены потратили 3,8 миллиарда рублей. Учитывая, что строительная смета не включала в себя дополнительные работы по благоустройству территории, общий бюджет выходит уже за четыре миллиарда. Справедливости ради, большую часть расходов взяло на себя ООО «Русская платина», однако тратиться на содержание арены после ее ввода в эксплуатации бизнесмены, очевидно, не намерены. Как не собирается этим заниматься и Красноярский край. Вот и выходит, что дорогущий и уникальный Дворец спорта вместо помощи городу становится для него балластом. Разве такая участь должна быть у наследия Универсиады?

На проведении «Гран-при» на арене «Кристалл» настаивала ФФККР

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский подтвердил наличие конструктивных проблем у дворца спорта, однако отметил, что они не несут критического характера. «Сейчас на «Платинум-Арене» проходит инструментальное обследование состояния объекта, — сказал Петровский. — По результатам промежуточного этапа обследований никаких радикальных конструктивных изменений и прямых угроз для эксплуатации объекта нет. Да, есть дефекты, ряд дефектов, которые надо устранить. Поэтому мы ограничили нагрузку на объект, убрали пока концертную и культурную деятельность. Но тренировки и соревнования на объекте проходят». В числе прочего в частной беседе министр спорта Петровский заявил, что на «Платинум-арене» планируется следующая домашняя серия игр ХК «Сокол». Арену «Кристалл» по словам чиновника выбирали совместно с федерацией фигурного катания на коньках России и одной из причин было наличие на объекте сразу основной и тренировочной арены.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган объяснил по какой причине его организация настаивала именно на дворце «Кристалл». «Платинум-Арена» обычный большой дворец спорта, — сказал Коган. — Таких много сейчас в стране, никого таким к сожалению или, к счастью, уже не удивишь. А на арене «Кристалл» есть все для фигурного катания. Мы объект этот холили и лелеяли. Благодарим руководство дворца за то, что они смогли сохранить здесь дух фигурного катания. Тут у нас был и предолимпийский сбор, и он принес фантастический результат. Все фигуристы, какими бы они ни были, стремятся в этот дворец, приспособленный для фигурного катания. Такой как «Айсберг» в Сочи и считался единственным Дворцом спорта, в свое время настолько подготовленным для нашего вида спорта. Здесь мы тоже способны провести любые соревнования, любого уровня".