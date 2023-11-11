У фигуристов плотный график и больше 80 стартов на выбор? Опровергаем оправдания федерации

Обширное «меню» соревнований только у юниоров.

Российской серии «Гран-при» уже два года, но она пока до сих пор мало чем отличается от привычных нам ранее этапов Кубка России. На большие арены фигурное катание почти не заглядывает, точные заявки публикуются в последний момент, к организации самих стартов относятся пренебрежительно. Турниров и без того немного, а с этого года они еще и неполноценные, ведь соревнования для пар и танцевальных дуэтов сократили. Нет и показательных выступлений. ФФККР объясняет все нехваткой фигуристов, их загруженностью, а также рассказывает о «десятках всероссийских стартов на любой вкус». Объясняем, почему чиновники федерации живут в параллельной реальности.

От смены названия Кубок России почти не поменялся

Когда создавалась российская серия «Гран-при» в ответ на санкции Международного союза конькобежцев (ISU), идея выглядела отлично. Компенсировать потери как спортсменам, так и зрителям, предоставив одним возможность выступать и зарабатывать, а другим — наблюдать за любимцами, не выезжая за пределы родной страны. Обещания были значительными, ведь в конце лета 2022 года генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган обещал каждый этап проводить на аренах уровня КХЛ, поддерживать высокий соревновательный уровень, обеспечить качественные трансляции и билетный сервис. Но что мы имеем в итоге? Поездка на этап «Гран-при» от ISU — это гарантированное шоу с ожидаемым уровнем качества. Уже за несколько месяцев известно, где будет выступать твой кумир, а так как замены за редким исключением запрещены, снятия происходят в исключительных случаях.

У нас же полные составы публикуются буквально за пару дней до старта. Заранее известны только фавориты, но глядя на то, как часто эти списки перетасовываются, доверия таким анонсам нет вовсе. На каждом этапе от ISU зритель получает полный набор из четырех видов — одиночное мужское и женское, парное катание и танцы на льду. В России же в этом сезоне полноценными решили сделать только два этапа — в Красноярске и в Москве. Все остальные, включая текущий в Казани, каких-то дисциплин да лишены. Татарстан, например, обделили танцами на льду, очевидно, имея в виду отсутствие в республике этих традиций. Но значит ли это, что местные болельщики не хотели бы посмотреть хотя бы на несколько дуэтов? Аргументом в пользу сокращения числа стартов для парников и танцоров была слабая конкуренция, но неразрешимых проблем, как мы знаем, не бывает. Например, можно было использовать вариант с двойным юниорским зачетом.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Федерация не видит смысла в показательных выступлениях

Если соревнования на «Гран-при» от ISU получились унылыми, скрасить их могут показательные выступления. Причем творческие номера важны не только зрителям, которые видят спортсменов с неожиданной стороны, но и самим фигуристам. Показательные — это как промокомпания для ледовых шоу, особенно для ребят из второго и третьего эшелонов. Не всем дано прыгать по несколько четверных и бороться за самые высокие места. При этом речь может идти о по-своему харизматичных и интересных фигуристах, которые полностью проявить себя могут только вне стандартных рамок. Раньше у каждого было как минимум по два таких шанса за сезон. Сейчас для россиян единственным турниром с показательными остался чемпионат страны. Есть, конечно, еще чемпионат артистических программ, но у него все-таки немного другая концепция, хотя бы потому, что в нем участвуют и завершившие карьеру спортсмены.

Однако на Кубке России показательных нет. Раньше в этом и не было смысла — за соревнованиями следили единицы, на них редко приезжали звезды первой величины и даже не велась телетрансляция или продажа билетов. Для кого тогда делать шоу? С появлением на «Гран-при» фигуристов национальной команды, мировых звезд первой величины в плане шоу мало что изменилось. «Возможность теоретически добавить показательные у нас есть, — признает вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин. — Вопрос, какая в этом целесообразность — давать дополнительную нагрузку на каждом турнире для спортсменов, у которых и так плотный график». «Плотный график» спортсменов — это вообще универсальный ответ ФФККР практически на любой вопрос. Хотя в реальности фигуристы в количестве стартов потеряли, причем значительно. Топовые сборники раньше до Нового года выходили на пять-шесть стартов за сезон, а теперь в этот период появляются на льду всего по два-три раза или того меньше.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лучшим фигуристам планеты предлагают ехать на турнир без зрителей и призовых

Считаем вместе. По старой схеме личный календарь фигуриста предполагал один-два челленджера осенью, затем два этапа «Гран-при», опционально для лучших финал «Гран-при» или проходящий параллельно челленджер плюс чемпионат России. Во второй половине самые успешные ехали еще на чемпионат Европы, чемпионат мира, командный чемпионат мира, а также могли заехать еще и на один турнир класса Б. Получается больше 10 стартов за сезон с разъездами по всему миру от Японии до Канады, когда сейчас в самом лучшем случае набирается пять турниров. Чемпионат по прыжкам и турнир шоу-программ не учитываем из-за их специфичности, однако даже с ними набирается не больше семи стартов. Но что говорит вице-президент ФФККР Кононыхин? «Шесть этапов «Гран-при» — этого тоже достаточно. У нас и так плотный наполненный график проведения турниров. Одних только всероссийских соревнований у нас за 80 позиций», — сказал он и прибавил про необходимость отдыха для фигуристов.

То есть, по мнению чиновника, у спортсменов — десятки различных возможностей, где показать себя. Но они сами не спешат этого делать, так как не горят желанием. Но давайте разберем, что представляют собой те самые «80 всероссийских турниров». Большинство из них — юниорские и детские различного возраста — турнир для взрослых на них даже не предполагается. Для юниоров, особенно младшего возраста, и правда соревнований в избытке — можно за неделю съездить на три старта подряд. Но для взрослой категории (у нас это называется «мастера спорта») выбор уже не такой большой, а даже если он и есть, то речь в лучшем случае идет о прокате на закрытом катке на окраине города с тремя участниками и без призовых. Понятное дело, что фигуристы сборной туда спешить не будут, поскольку ценят себя.

Матвей Ветлугин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Меньше чем за месяц до прыжкового чемпионата, неизвестно где он пройдет

Вынужденно ребята выступают даже на этапах Кубка губернатора Пермского края. Но речь в данном случае идет скорее об открытой тренировке перед судьями, нежели о полноценном соревновании. Так о каком «плотном календаре» идет вообще речь? В конце концов, какой бы ISU ни выглядела неповоротливой структурой, едва ли она попала бы в такую ситуацию, как ФФККР с прыжковым турниром в Санкт-Петербурге. Меньше чем за месяц до старта случайно становится известно, что арену займет артист Павел Воля для своего концерта. К самому Воле и его команде никаких вопросов. Вопросы к федерации, которая заранее не получила гарантии на даты у руководства Дворца спорта «Юбилейный». И это при том, что каток исторически является домом именно фигуристов — здесь тренируется команда Алексея Мишина.

В итоге федерация даже не может толком объяснить, что произошло и где теперь будут проходить соревнования. Кононыхин сказал, что информация появится в понедельник. И хорошо, если чудесным образом у ФФККР получится договориться с Ледовым дворцом или новой «СКА-Ареной». Однако верится в это с трудом, ведь федерация не может даже в Казани, где крайне чутко относятся к организации спортивных стартов любого уровня, перенести «Гран-при» в более современный дворец. «Спорт сарай» устарел и морально, и физически и просто не соответствует элементарным требованиям. Нет условий ни для зрителей, ни для СМИ и даже для фигуристов, которые жалуются к тому же и на гостиничные номера. При этом, по информации «СЭ», ключевая причина, по которой «Идель» проходит на Московской улице, а не в «Татнефть Арене», — финансовая. Дворец спорта находится в муниципальной собственности, в то время как за стадион «Ак Барса» нужно платить высокую арендную плату.