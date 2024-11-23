Российская фигуристка разогналась до 190 км/ч, а ее коллега мило потроллил петербуржцев. Битва Москвы и Питера

Неожиданные признания лидеров парного катания.

Гран-при России, 5-й этап (Санкт-Петербург)

Пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 82,71

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 81,50

3. Ясмина Кадырова/Илья Миронов — 69,81

На Гран-при России в Санкт-Петербурге сложилась уникальная ситуация в парном катании. Выступают всего три пары, зато какие! Мишина/Галлямов — чемпионы мира, почти всю жизнь катающиеся в Питере. Бойкова/Козловский — чемпионы Европы, катавшиеся с нимив группе Тамары Москвиной, но в итоге уехавшие в Москву к Этери Тутберидзе. Наконец, Кадырова/Миронов — новая вторая пара Москвиной, причем в ней партнер переехал, наоборот, из Москвы в Петербург.

Выиграли, кстати, в короткой программе Бойкова/Козловский — буквально балл у Мишиной/Галлямова. Александра это заметно разочаровало, и в разговоре с журналистами он был скуп на эмоции.

А вот у других двух пар нашлось что сказать, и в этой московско-питерской солянке не могла не подняться тема взаимоотношений двух городов и перемещений между ними.

Мой рекорд — 190 километров в час

Дмитрий: Сегодня было очень хорошо, было вау. Прыжок лучше не сделать, подкрутка у нас была лучшая из тех, что сейчас есть в мировом фигурном катании, думаю, остальные элементы тоже хорошо, попадали в акценты.

Александра: Залу тоже понравилось. Нас очень громко поддерживали, хоть зал был и неполный, но, видимо, родная публика всегда самая громкая.

— Повлияло, что здесь две сильнейшие пары?

Дмитрий: Да, это подстегивает, не дает расслабляться. Ну и как можете видеть, конкуренция растет, уже целых три пары участвуют на этапе, а не две. Еще чуть-чуть, и есть риск оказаться мимо пьедестала кому-нибудь. Кто-то останется без призовых.

Александра: Не для нас, надеюсь.

Дмитрий: А я не про нас говорю. В общем, здорово, что до чемпионата России есть шанс посоперничать с лучшей... с одной из лучших пар в мире.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Федерация фигурного катания на коньках России

— Если элемент лучший в мире — значит ли это, что ты смотришь международные старты?

Дмитрий: Какие-то прокаты смотрю. Мне интересно смотреть тех спортсменов, которые меня вдохновляют и что-то мне дают как профессионалу. Мне очень нравится следить за мужским одиночным катанием, меня вдохновляют некоторые танцевальные дуэты, но что касается парного катания, лучшее находится в России. Спорить в этим, мне кажется, невозможно. А смотрю я всегда лучшее.

— Какие вы уже попробовали способы перемещения между Москвой и Петербургом, что эффективнее?

Дмитрий: Конечно, самолет! Золотая карта «Аэрофлота» просто так себя не получит.

Александра: Мы налетали наконец-то!

Дмитрий: На «Сапсан» вообще билет невозможно купить, это какая-то лотерея, такое ощущение.

Александра: Я покупала на Новый год неделю назад, чтобы он был, мне же еще с кошкой ехать, а с животными билетов мало продается. Оставалось четыре билета.

Дмитрий: А вы видели, что происходит в зоне досмотра Шереметьева, если у тебя нет золотой карты? Видели эти очереди?

— Тебе вообще вроде бы не нравились очереди.

Дмитрий: Хочется их избегать, конечно! Кто их любит?

Александра: Когда переезжали из Петербурга в Москву, то поехали на машине. У меня рекорд 190 километров в час, до них разогналась. Мне просто не разрешали больше, и об этом еще моя мама не знает... Теперь узнает.

Жители Петербурга закрывают эскалаторы для москвичей

Осуждать Александру совершенно не намерен, ибо по пустой трассе, где не штрафуется скорость вплоть до 150 км/ч, сложно не разогнаться. Но наверняка найдут вздыхающие моралисты с противоположной точкой зрения.

К теме взаимоотношений городов присоединился Илья Миронов и забавно потроллил петербуржцев в другом виде транспорта — метро.

— Когда из Москвы переезжаешь в Питер, ощущение, что все немного заторможенно, есть такое?

Илья: Это не ощущение, это факт. Мне... скучно. Ну правда, не хватает какого-то движения более активного. Самый простой пример — я пытаюсь быстрее в метро пробежать, а все идут тягуче. Я просто не могу ускориться.

Ясмина Кадырова и Илья Миронов. Фото Федерация фигурного катания на коньках России

— Говорят, если кто-то в Петербурге поднимается по эскалатору, это москвич.

— И поэтому жители Петербурга встают в два ряда, чтобы у москвичей не было возможности подниматься по эскалатору, да. (Смеется.) И это сказывается на движении метро, на его раннем закрытии, на том, что поезда ходят раз в 5 минут после 10 вечера. Только половина поездов доходят до конечной станции.

— Мы в Питере верим, что до нас проведут московское метро.

— Кстати, очень этого жду. Как раз зеленая ветка идет по Ленинградке.

Произвольная программа у пар состоится в воскресенье, в 17:00 мск. или спб.