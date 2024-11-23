Российская фигуристка разогналась до 190 км/ч, а ее коллега мило потроллил петербуржцев. Битва Москвы и Питера

Сегодня, 21:30
Гран-при России, 5-й этап (Санкт-Петербург)
Пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 82,71
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 81,50
3. Ясмина Кадырова/Илья Миронов — 69,81
На Гран-при России в Санкт-Петербурге сложилась уникальная ситуация в парном катании. Выступают всего три пары, зато какие! Мишина/Галлямов — чемпионы мира, почти всю жизнь катающиеся в Питере. Бойкова/Козловский — чемпионы Европы, катавшиеся с нимив группе Тамары Москвиной, но в итоге уехавшие в Москву к Этери Тутберидзе. Наконец, Кадырова/Миронов — новая вторая пара Москвиной, причем в ней партнер переехал, наоборот, из Москвы в Петербург.
Выиграли, кстати, в короткой программе Бойкова/Козловский — буквально балл у Мишиной/Галлямова. Александра это заметно разочаровало, и в разговоре с журналистами он был скуп на эмоции.
А вот у других двух пар нашлось что сказать, и в этой московско-питерской солянке не могла не подняться тема взаимоотношений двух городов и перемещений между ними.
Дмитрий: Сегодня было очень хорошо, было вау. Прыжок лучше не сделать, подкрутка у нас была лучшая из тех, что сейчас есть в мировом фигурном катании, думаю, остальные элементы тоже хорошо, попадали в акценты.
Александра: Залу тоже понравилось. Нас очень громко поддерживали, хоть зал был и неполный, но, видимо, родная публика всегда самая громкая.
— Повлияло, что здесь две сильнейшие пары?
Дмитрий: Да, это подстегивает, не дает расслабляться. Ну и как можете видеть, конкуренция растет, уже целых три пары участвуют на этапе, а не две. Еще чуть-чуть, и есть риск оказаться мимо пьедестала кому-нибудь. Кто-то останется без призовых.
Александра: Не для нас, надеюсь.
Дмитрий: А я не про нас говорю. В общем, здорово, что до чемпионата России есть шанс посоперничать с лучшей... с одной из лучших пар в мире.
— Если элемент лучший в мире — значит ли это, что ты смотришь международные старты?
Дмитрий: Какие-то прокаты смотрю. Мне интересно смотреть тех спортсменов, которые меня вдохновляют и что-то мне дают как профессионалу. Мне очень нравится следить за мужским одиночным катанием, меня вдохновляют некоторые танцевальные дуэты, но что касается парного катания, лучшее находится в России. Спорить в этим, мне кажется, невозможно. А смотрю я всегда лучшее.
— Какие вы уже попробовали способы перемещения между Москвой и Петербургом, что эффективнее?
Дмитрий: Конечно, самолет! Золотая карта «Аэрофлота» просто так себя не получит.
Александра: Мы налетали наконец-то!
Дмитрий: На «Сапсан» вообще билет невозможно купить, это какая-то лотерея, такое ощущение.
Александра: Я покупала на Новый год неделю назад, чтобы он был, мне же еще с кошкой ехать, а с животными билетов мало продается. Оставалось четыре билета.
Дмитрий: А вы видели, что происходит в зоне досмотра Шереметьева, если у тебя нет золотой карты? Видели эти очереди?
— Тебе вообще вроде бы не нравились очереди.
Дмитрий: Хочется их избегать, конечно! Кто их любит?
Александра: Когда переезжали из Петербурга в Москву, то поехали на машине. У меня рекорд 190 километров в час, до них разогналась. Мне просто не разрешали больше, и об этом еще моя мама не знает... Теперь узнает.
Осуждать Александру совершенно не намерен, ибо по пустой трассе, где не штрафуется скорость вплоть до 150 км/ч, сложно не разогнаться. Но наверняка найдут вздыхающие моралисты с противоположной точкой зрения.
К теме взаимоотношений городов присоединился Илья Миронов и забавно потроллил петербуржцев в другом виде транспорта — метро.
— Когда из Москвы переезжаешь в Питер, ощущение, что все немного заторможенно, есть такое?
Илья: Это не ощущение, это факт. Мне... скучно. Ну правда, не хватает какого-то движения более активного. Самый простой пример — я пытаюсь быстрее в метро пробежать, а все идут тягуче. Я просто не могу ускориться.
— Говорят, если кто-то в Петербурге поднимается по эскалатору, это москвич.
— И поэтому жители Петербурга встают в два ряда, чтобы у москвичей не было возможности подниматься по эскалатору, да. (Смеется.) И это сказывается на движении метро, на его раннем закрытии, на том, что поезда ходят раз в 5 минут после 10 вечера. Только половина поездов доходят до конечной станции.
— Мы в Питере верим, что до нас проведут московское метро.
— Кстати, очень этого жду. Как раз зеленая ветка идет по Ленинградке.
Произвольная программа у пар состоится в воскресенье, в 17:00 мск. или спб.