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Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:00

Рудковская утешала плакавшую Муравьеву. Что произошло на соревнованиях фигуристок в Питере?

Фигуристка Муравьева расплакалась на «Гран-при России» в Санкт-Петербурге
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Российская фигуристка Софья Муравьева
Фигуристка Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заключительный этап «Гран-при России» начался с драмы.

«Гран-при России», 5-й этап (Санкт-Петербург)
Женщины. Короткая программа
1. Софья Акатьева — 75,54
2. Алина Горбачева — 71,32
3. Вероника Яметова — 71,16

В субботу в Петербурге продолжились казусы с билетами, которые встречались уже на юниорских соревнованиях — одна половина семитысячного «Юбилейного» была заполнена под завязку, любо-дорого было смотреть — мировой уровень.

Однако стоило повернуть голову на 45 градусов и увидеть противоположную трибуну — как по этим самым глазам, даже не по душе, скребли кошки. При этом свободных билетов в продаже было явно меньше, чем пустых мест. Трибуна для гостей и випов? Окей, она нужна, но как будто столько гостей на фигурном катании нынче не набирается.

Впрочем, на параллельно проходящем в Питере чемпионате России по плаванию народу еще меньше, так что, как пелось в песне, все не так уж плохо.

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Загитова в новой шубе

Самым интересным на первых порах было следить за сидевшими у бортика Павлом Занозиным, Алексеем Ягудиным и роскошной Алиной Загитовой. Они периодически обменивались шутками, олимпийский чемпион крутился на стуле и рассказал мне, что влетел во дворец за 5 минут до начала соревнований — Москву так замело, что самолет отложили на час. Но профессионал успевает везде. Вместе с Алиной после каскада Алины Горбачевой они рассматривали отметины на льду — 44-летний аксакал объяснял 22-летней преемнице, был недокрут или нет.

Загитова снова выбрала для себя необычный образ — шуба и обувь на низком каблуке. Предыдущую шубу, кстати, она на спор дала поносить тренеру Даниилу Глейхенгаузу.

Но если Горбачева свой каскад прыгнула, то Муравьева в нем упала со второго прыжка, когда казалось, что вся программа сделана и вот она, борьба за первое место. После проката Софья не сумела сдержать слез — на третьем этапе в Красноярске не удалась произвольная программа, как итог — четвертое место. С первого этапа пришлось сниматься по медицинским причинам.

Российская фигуристка Софья Муравьева
Софья Муравьева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трагедия Муравьевой

Но если фигуристка плачет после такой нефатальной ошибки, значит, что-то есть за кулисами. Пубертат? Переломный психологически период? Сидя в зоне объявления оценок, Софья и вовсе назвала свое выступление «позором». Не слишком ли радикально?

Но стоит признать, у 18-летней фигуристки солидная поддержка. Сначала сама москвичка профессионально ответила на вопросы журналистов, а потом в микст-зоне появилась Яна Рудковская и со словами «не мучайте ребенка» отвела подопечную в сторону и стала утешать. Когда-то она же весьма точно назвала фигуристку drama queen, «королевой драмы». Что ж, сюжет королева закручивает лихо, но вот дойдет ли в нем до happy end, «счастливого конца»?

Другая Софья, Акатьева, которая тоже неидеально провела первый этап «Гран-при», как раз таки вернулась — чисто откатала короткую программу и заслуженно захватила лидерство. Муравьева, на самом деле, не так и далеко — семь баллов. Но психологическое состояние и отсутствие козырей в виде ультра-си дает ей шанс только при идеальном прокате. Тогда можно обогнать Яметову и Горбачеву, которые вообще всего в 2,5 балла впереди. Правда, у Алины есть четверные — и это как раз аргумент уже в борьбе против Акатьевой за золото.

Фигурное катание
Алина Горбачева
Алина Загитова
Вероника Яметова
Софья Акатьева
Софья Муравьева

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