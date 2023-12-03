Отправят ли травмированную Акатьеву на чемпионат страны? Интрига главного турнира декабря

С отбором на главный старт сезона в Челябинске в этом году все понятно — за исключением участия действующей обладательницы трофея.

До старта чемпионата России в Челябинске осталось всего 17 дней — к сожалению, в этом году, как и в прошлом, отсчитывать дни приходится до этого турнира, а не чего-то престижнее. Чемпионат пройдет 20-25 декабря, а в феврале вместо финала «Гран-при» состоится аналог — Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, где фигуристы будут представлять регионы, соревнующиеся в общем медальном зачете по всем зимним видам спорта.

Что касается чемпионата России, то он важен фигуристам в первую очередь по финансовым причинам. В прошлом году чиновники федерации не стали включать режим жюри КВН и объективно поставили в сборную, за одним исключением, топ-6 чемпионата в каждом виде (исключение — Кагановская/Ангелопол, пропустившие турнир, а затем выигравшие финал «Гран-при»). Поэтому если раньше мы обращали внимание на первую тройку, то теперь стоит иметь в виду и вторую.

Владислав Дикиджи. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто отобрался?

Что касается отбора на чемпионат России, то на нем выступят по 18 одиночников и одиночниц, 12 пар и 15 танцевальных дуэтов. На данный момент состав участников чемпионата России выглядит следующим образом:

Мужчины

1. Владислав Дикиджи — 36

2. Евгений Семененко — 34

3. Роман Савосин — 32

4. Петр Гуменник — 32

5. Александр Самарин — 32

6. Марк Кондратюк — 30

7. Матвей Ветлугин — 30

8. Андрей Мозалев — 30

9. Дмитрий Алиев — 28

10. Глеб Лутфуллин — 26

11. Макар Игнатов — 24

12. Алексей Ерохов — 24

13. Даниил Самсонов — 22

14. Семен Соловьв — 20

15. Федор Зонов — 18

16. Григорий Федоров — 16

17. Даниил Постарнаков — 14

18. Андрей Мухортов — 14

Запасные:

19. Илья Яблоков — 12

20. Иван Попов — 10

Женщины

1. Аделия Петросян — 36

2. Анна Фролова — 34

3. Софья Муравьева — 32

4. Алина Горбачева — 32

5. Вероника Яметова — 32

6. Камила Валиева — 30

7. Дарья Садкова — 30

8. Ксения Синицына — 30

9. Мария Агаева — 28

10. Елизавета Куликова — 26

11. Ксения Гущина — 24

12. София Захарова — 24

13. Людмила Фурсова — 22

14. Майя Хромых — 20

15. Софья Важнова — 18

16. Мария Талалайкина — 16

17. Екатерина Анисимова — 14

18. Арина Кшецкая — 14

Запасные:

19. Полина Свириденко — 12

20. Ангелина Палагина — 10

Пары

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 36

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 36

3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 32

4. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 30

5. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 28

6. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 26

7. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 24

8. Алена Косторная/Георгий Куница — 22

9. Таисия Собинина/Денис Ходыкин — 20

10. Анастаси Мухортоыа/Дмитрий Евгеньев — 18

11. Дарья Бояринцева/Роман Плешков — 18

12. Виктория Васильева/Роман Запорожец — 12

Запасные:

13. Майя Шегай/Илья Шамшуров — 12

Танцы

1. Александра Степанова/Иван Букин — 36

2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 36

3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 32

4. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 32

5. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 28

6. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 26

7. Софья Шевченко/Андрей Ежлов — 22

8. Дарья Савкина/Александр Вахнов — 18

9. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 18

10. Софья Тютюнина/Матвей Грачев — 18

11. Софья Качушкина/Марк Волков — 18

12. Александра Прокопец/Александр Васькович — 18

13. Полина Усова/Михаил Антонов — 12

14. Варвара Курносенко/Федор Варламов — 10

15. Ксения Краусова/Даниил Корочкин — 9

Запасные:

16. Елизавета Кириллова/Илья Карпов — 7

Номеров «посева» на чемпионате России нет — стартовые номера в короткой программе определяются исключительно жребием. Поэтому не важно, отобралась ли условная Валиева седьмым номером или первым. Точно так же не имеет значения сенсационная победа в общем зачете Владислава Дикиджи — разве что это повысит репутацию и компоненты в глазах судей.

Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Темные лошадки

Может ли кто-то вмешаться в расклад и потеснить людей из таблиц выше? Да, может, но их немного. Зато имена мощные. Что по этому поводу говорит регламент федерации на сезон-2023/24?

Во-первых, спортсмены к нему допускаются на основании суммы очков, набранных на двух этапах «Гран-при России». Но думается, если спортсмен набрал достаточную сумму одним этапом, нет проблемы его допустить — главное, чтобы он не мешал другим спортсменам с двумя этапами (смотри кейс Алины Заборы).

В случае одинаковой суммы очков у одного или более спортсменов (пар) решающей является сумма баллов, набранных в двух этапах.

А дальше идут важные замечания: во-первых, «окончательный состав участников утверждается президентом федерации по рекомендации тренерского совета ФФККР». А во-вторых, к участию в чемпионате «в исключительных случаях по решению исполкома федерации также могут быть допущены спортсмены основного состава кандидатов в сборную команду России, не имевшие возможности по уважительной причине принять участие во ВС «Гран При России» по программе МС».

Что это значит и кто может заменить «честно» отобравшихся в Челябинск фигуристов? Например, Софья Акатьева или Елизавета Туктамышева (которая вряд ли приедет, конечно, и предпочтет новогодние шоу или работу на Первом канале). Также в основном женском составе сборной пропустившая из-за травмы этапы Анастасия Зинина.

У мужчин вряд ли помешает рокеру Андрею Мухортову Артем Ковалев, который сломал ногу и пропускает сезон. В парах в теории могут вернуться Евгения Тарасова/Владимир Морозов — двери им открыты, но они завершили карьеру. В танцах есть несуществующая пара Кагановская/Ангелопол, хотя, по нашей информации, со ставки Валерия после скандала и распада сняли. Но формально, к примеру, Василиса может встать в пару с Багиным (приостановил карьеру) и попробовать заявиться на турнир. Но сомнительно как-то, что ребята начнут аврально искать подобные варианты за месяц до чемпионата, так и то, что исполком съест такой финт коньками.

Поэтому де-факто интриги две — это Акатьева и Жилина, по результатам и личному рекорду одни из сильнейших фигуристок России. Обе имели право выступать по взрослым, но были травмированы и пропустили оба этапа. Правда, Акатьева находится в основном составе взрослой сборной России, а Жилина — юниорской. Но Вероника принимала участие в контрольных прокатах основной команды.

Другое дело, что, судя по событиям сезона, ни та ни другая не готовы в полную силу соревноваться. Во всяком случае, со всех турниров, на которых их заявляли, они в итоге снимались. Стоит ли ради сомнительных дивидендов гнать молодых спортсменок выступать — большой вопрос. Возможно, им стоит поберечь здоровье.