Отправят ли травмированную Акатьеву на чемпионат страны? Интрига главного турнира декабря

Сегодня, 17:30
До старта чемпионата России в Челябинске осталось всего 17 дней — к сожалению, в этом году, как и в прошлом, отсчитывать дни приходится до этого турнира, а не чего-то престижнее. Чемпионат пройдет 20-25 декабря, а в феврале вместо финала «Гран-при» состоится аналог — Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, где фигуристы будут представлять регионы, соревнующиеся в общем медальном зачете по всем зимним видам спорта.
Что касается чемпионата России, то он важен фигуристам в первую очередь по финансовым причинам. В прошлом году чиновники федерации не стали включать режим жюри КВН и объективно поставили в сборную, за одним исключением, топ-6 чемпионата в каждом виде (исключение — Кагановская/Ангелопол, пропустившие турнир, а затем выигравшие финал «Гран-при»). Поэтому если раньше мы обращали внимание на первую тройку, то теперь стоит иметь в виду и вторую.
Что касается отбора на чемпионат России, то на нем выступят по 18 одиночников и одиночниц, 12 пар и 15 танцевальных дуэтов. На данный момент состав участников чемпионата России выглядит следующим образом:
1. Владислав Дикиджи — 36
2. Евгений Семененко — 34
3. Роман Савосин — 32
4. Петр Гуменник — 32
5. Александр Самарин — 32
6. Марк Кондратюк — 30
7. Матвей Ветлугин — 30
8. Андрей Мозалев — 30
9. Дмитрий Алиев — 28
10. Глеб Лутфуллин — 26
11. Макар Игнатов — 24
12. Алексей Ерохов — 24
13. Даниил Самсонов — 22
14. Семен Соловьв — 20
15. Федор Зонов — 18
16. Григорий Федоров — 16
17. Даниил Постарнаков — 14
18. Андрей Мухортов — 14
Запасные:
19. Илья Яблоков — 12
20. Иван Попов — 10
1. Аделия Петросян — 36
2. Анна Фролова — 34
3. Софья Муравьева — 32
4. Алина Горбачева — 32
5. Вероника Яметова — 32
6. Камила Валиева — 30
7. Дарья Садкова — 30
8. Ксения Синицына — 30
9. Мария Агаева — 28
10. Елизавета Куликова — 26
11. Ксения Гущина — 24
12. София Захарова — 24
13. Людмила Фурсова — 22
14. Майя Хромых — 20
15. Софья Важнова — 18
16. Мария Талалайкина — 16
17. Екатерина Анисимова — 14
18. Арина Кшецкая — 14
Запасные:
19. Полина Свириденко — 12
20. Ангелина Палагина — 10
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 36
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 36
3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 32
4. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко — 30
5. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — 28
6. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 26
7. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 24
8. Алена Косторная/Георгий Куница — 22
9. Таисия Собинина/Денис Ходыкин — 20
10. Анастаси Мухортоыа/Дмитрий Евгеньев — 18
11. Дарья Бояринцева/Роман Плешков — 18
12. Виктория Васильева/Роман Запорожец — 12
Запасные:
13. Майя Шегай/Илья Шамшуров — 12
1. Александра Степанова/Иван Букин — 36
2. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 36
3. Ирина Хавронина/Девид Нарижный — 32
4. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 32
5. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин — 28
6. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 26
7. Софья Шевченко/Андрей Ежлов — 22
8. Дарья Савкина/Александр Вахнов — 18
9. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 18
10. Софья Тютюнина/Матвей Грачев — 18
11. Софья Качушкина/Марк Волков — 18
12. Александра Прокопец/Александр Васькович — 18
13. Полина Усова/Михаил Антонов — 12
14. Варвара Курносенко/Федор Варламов — 10
15. Ксения Краусова/Даниил Корочкин — 9
Запасные:
16. Елизавета Кириллова/Илья Карпов — 7
Номеров «посева» на чемпионате России нет — стартовые номера в короткой программе определяются исключительно жребием. Поэтому не важно, отобралась ли условная Валиева седьмым номером или первым. Точно так же не имеет значения сенсационная победа в общем зачете Владислава Дикиджи — разве что это повысит репутацию и компоненты в глазах судей.
Может ли кто-то вмешаться в расклад и потеснить людей из таблиц выше? Да, может, но их немного. Зато имена мощные. Что по этому поводу говорит регламент федерации на сезон-2023/24?
Во-первых, спортсмены к нему допускаются на основании суммы очков, набранных на двух этапах «Гран-при России». Но думается, если спортсмен набрал достаточную сумму одним этапом, нет проблемы его допустить — главное, чтобы он не мешал другим спортсменам с двумя этапами (смотри кейс Алины Заборы).
В случае одинаковой суммы очков у одного или более спортсменов (пар) решающей является сумма баллов, набранных в двух этапах.
А дальше идут важные замечания: во-первых, «окончательный состав участников утверждается президентом федерации по рекомендации тренерского совета ФФККР». А во-вторых, к участию в чемпионате «в исключительных случаях по решению исполкома федерации также могут быть допущены спортсмены основного состава кандидатов в сборную команду России, не имевшие возможности по уважительной причине принять участие во ВС «Гран При России» по программе МС».
Что это значит и кто может заменить «честно» отобравшихся в Челябинск фигуристов? Например, Софья Акатьева или Елизавета Туктамышева (которая вряд ли приедет, конечно, и предпочтет новогодние шоу или работу на Первом канале). Также в основном женском составе сборной пропустившая из-за травмы этапы Анастасия Зинина.
У мужчин вряд ли помешает рокеру Андрею Мухортову Артем Ковалев, который сломал ногу и пропускает сезон. В парах в теории могут вернуться Евгения Тарасова/Владимир Морозов — двери им открыты, но они завершили карьеру. В танцах есть несуществующая пара Кагановская/Ангелопол, хотя, по нашей информации, со ставки Валерия после скандала и распада сняли. Но формально, к примеру, Василиса может встать в пару с Багиным (приостановил карьеру) и попробовать заявиться на турнир. Но сомнительно как-то, что ребята начнут аврально искать подобные варианты за месяц до чемпионата, так и то, что исполком съест такой финт коньками.
Поэтому де-факто интриги две — это Акатьева и Жилина, по результатам и личному рекорду одни из сильнейших фигуристок России. Обе имели право выступать по взрослым, но были травмированы и пропустили оба этапа. Правда, Акатьева находится в основном составе взрослой сборной России, а Жилина — юниорской. Но Вероника принимала участие в контрольных прокатах основной команды.
Другое дело, что, судя по событиям сезона, ни та ни другая не готовы в полную силу соревноваться. Во всяком случае, со всех турниров, на которых их заявляли, они в итоге снимались. Стоит ли ради сомнительных дивидендов гнать молодых спортсменок выступать — большой вопрос. Возможно, им стоит поберечь здоровье.