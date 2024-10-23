Тренера белорусских фигуристов не пустили в Россию на этап «Гран-при». Что произошло?

Белорусская сборная понесла потери во время поездки в Магнитогорск.

Уже на этой неделе на Южном Урале официально стартует взрослая серия «Гран-при России» по фигурному катанию. Однако не все ее участники смогут добраться до Магнитогорска в полном составе.

На Урале собирается десантироваться целая делегация белорусских фигуристов, которые не включаются в итоговые протоколы, но иногда весьма достойно выступают и баллы официально получают. Недавно Евгений Пузанов говорил о том, что белорусов было бы неплохо добавлять в итоговую таблицу.

Как стало известно «СЭ», белорусский танцевальный дуэт Виктория Пласконная/Владислав Сытик по дороге из Минска в Магнитогорск лишились тренера — Татьяну Беляеву элементарно не пустили в Россию в московском аэропорту Шереметьево.

Причина — Беляева гражданка Украины, переехала в Белоруссию развивать танцы из Одессы в 2005-м. Хотя год назад присутствовать на соревнованиях в нашей стране она сумела, и претензий к ней вроде бы не было — только долгие проверки.

Двойное гражданство в Белоруссии не допускается. Беляева давно уже воспитывает белорусских танцоров. Ее подопечные Колегова/Полховский, к примеру, занимали шестое место на юношеских Олимпийских играх, а Евгения Ткаченко/Юрий Гулицкий выигрывали юношескую Олимпиаду в командном зачете. Виктория Ковалева/Юрий Беляев — участники «Гран-при ISU», выступали на чемпионатах мира и Европы.

«СЭ» поговорил со специалистом о том, что случилось на прошлой неделе.

— Мы со спортсменами полетели в Магнитогорск на этап «Гран-при России» среди юниоров, — рассказывает Беляева. — Я знала, что граждане Украины долго проходят российскую границу, в прошлом году я провела 12 часов в Шереметьеве. Мы к такому были готовы, решили на три дня полететь в Балашиху к Денису Самохину и Марии Боровиковой, у них прекрасная команда. Чтобы эти специалисты посмотрели ребят в преддверии соревнований, в спокойном режиме пережить ожидаемый в дороге стресс — и дальше на Урал. Ребята прошли границу, поехали в отель заселяться.

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А меня в этом году вообще не пропустили! Ну и зачем в данной ситуации говорить, что спорт вне политики, когда летит тренер с делегацией, со спортсменами, с командировочным удостоверением и билетами обратно, с приглашением от российской стороны и имеется вид на жительство в Республике Беларусь? Продержали меня семь часов в аэропорту, выдали бумагу о «выдворении» с территории России. Слово-то какое! Спасибо, что в российском фигурном катании есть друзья и моих детей не бросят в этой сложной для них ситуации.

Но сам факт просто ни в какие ворота не лезет. Когда мы пытаемся призвать весь мир разделить вопросы политики и спорта и на крупных соревнованиях не можем решить такие моменты! Я в прошлом году уже была шокирована таким приемом, но не могла представить, что через год приехать работать станет невозможно.

— А вам что-то говорили при этих процедурах?

— Мне было сказано, что до окончания СВО даже не пытайтесь въезжать в Россию, это бесполезно. Я переживу, но спортсмены в этой ситуации страдают больше всего, а у них сейчас и так сложный период. Когда все начиналось в 2022-м, мне поступали предложения поработать за рубежом на Западе, уехать — но я, как человек, преданный своему делу и спортсменам, осталась здесь, чтобы продолжать заниматься развитием танцев на льду в Беларуси. В и без того сложной обстановке оставлять спортсменов без поддержки наставника неправильно.

— Что-то будете предпринимать?

— В этой ситуации имеет смысл обратиться к функционерам спорта, думаю, надо это сделать. Чтобы на высшем уровне были решены подобные вопросы и спортивные делегации могли беспрепятственно добираться до мест проведения соревнований, сборов, семинаров, а спортсмены показывали лучший результат без дополнительных стрессов. Не там ищут врагов, мне кажется, — ответила Беляева.

Ранее белорусские спортсмены жаловались на недопуск к некоторым биатлонным соревнованиям в России (например, дисциплине «масс-старт») и на Спартакиаду сильнейших-2024. Однако это происходило из-за регламентов внутренних стартов и прочих спортивно-бюрократических моментов, а не из-за решения пограничников. Первый этап «Гран-при России» в Магнитогорске пройдет 26-27 октября. Белорусским участникам будут выставляться оценки, но они не включены в официальные протоколы.

В данный момент граждане Украины могут попасть в Россию только через один пункт пропуска — в аэропорту Шереметьево. Там их ждет проверка документов, анкета, собеседование, а также другие фильтрационные мероприятия. Решение о допуске в страну таких людей принимает конкретный сотрудник пограничной службы исходя из собственного понимания ситуации. В постановлении правительства РФ подчеркнуто, что данные ограничения носят временный, а не постоянный характер. «Такая мера направлена на обеспечение безопасности россиян в сложившихся геополитических условиях», — отмечается в сообщении, опубликованном ТАСС.