На арену не пустили плакаты о Белгороде, Валиева отбила фанатов у коллеги по группе Тутберидзе. Как проходит «Гран-при» в Москве

Аделия Петросян — вне конкуренции у женщин после короткой программы.

«Гран-при России», 4-й этап (Москва)

Женщины. Короткая программа

1. Аделия Петросян — 86,37

2. Дарья Садкова — 71,59

3. Ксения Гущина — 71,02

Перед стартом этапа «Гран-при» в Москве были опасения, что зрителей на трибунах будет хватать скорее на малую арену ЦСКА (3500 зрителей), а не большую (12 000). Истина оказалась где-то посередине — людей было заметно меньше, чем на пятничном шоу Евгении Медведевой, но точно нельзя сказать про пустой зал. Москва еще не зажралась и на фигурное катание приходит — это хорошо.

Воде и плакатам — бой

Правда, комфорт для зрителей фигурного катания организовать так и не получается. Все мы понимаем про безопасность — хотя нет уверенности, что ее качество напрямую коррелирует с количеством рамок и досмотров. Но сегодня я при заходе на арену видел несколько конфликтов вокруг проноса плакатов (давняя тема) и даже термосов и бутылок воды. Многое зависело от эмпатии конкретного стюарда — кому-то везло, чья-то смекалочка быстро находила объяснения в виде необходимости запивать лекарства. Но многим доставались особо упорные люди в желтых жилетах.

Одна из болельщиц Полина рассказала, что перед ней на арену пытались пройти поклонники Виктории Дорошевской с флажками Белгородской области и плакатом «Белгород с тобой». Увидев абсолютно безобидный плакат, стюарды засуетились, позвали кого-то поглавнее, и плакат сказали оставить. Людей продержали 20 минут на входе. Возможно, конфликт удалось урегулировать, но по нашей информации, посетителей пустили без всякой атрибутики. Наверное, тут все же нужен некий диалог федерации, болельщиков и службы безопасности арен.

Валиева вызвала фурор

Еще одним откровением для стюардов стало появление на ВИП-трибуне Камилы Валиевой. Камила была без аккредитации — то есть желающим найти здесь какое-нибудь нарушение будет очень сложно (купить билеты на мероприятие может любой гражданин вне зависимости от его/ее отношений с ВАДА). Но что точно — ее появление вызвало фурор. Камила появилась посреди соревнований женщин и наверняка пожелала бы остаться незаметной. Но буквально через несколько минут к ней с разных сторон арены потекли ручейки детей. Ручейки убыстрялись, словно горная река, и вот, пока на лед выходила главный фаворит сезона Аделия Петросян, вдоль ВИП-трибуны уже стояла солидная очередь за подписью.

Стюарды, конечно, начали действовать. Сначала в рацию им кричали: «У нас здесь никто не бегает!», потом пришел кто-то главный (уже не в жилете, а в целой синей рубашке) и начал призывать разгонять толпу. Разгоняли аккуратно, но в перерывах между прокатами толпа собиралась вновь. Пока наконец сама Валиева не сказала, что устала и хочет посмотреть соревнования. Одна из девочек позже очень грустно говорила мне: «Ну я ее видела в двух метрах, а она сказала, что все...» Но и Камилу можно понять — возвращаться всего через год, пора отсматривать соперниц.

Петросян привезла 15 баллов

И соперницы, честно говоря, не впечатлили. Аделия — да, она сделал чистый аксель, летела с приличным наклоном, но приземлила абсолютно уверенно и с запасом. Никаких вопросов к лидерству. Баллы (86,37) выглядят страшно, особенно если учесть, что отрыв от ближайшей конкурентки, которая тоже катала чисто, 15 баллов. Если принимать изначальный подход судей с бонусами за сам факт исполнения ультра-си — это объяснимо, но по интриге на самом соревновании это бьет.

Получается, завтра зрителям придется следить за интригой в борьбе за второе место — чемпионка Петербурга Гущина подобралась вплотную к коллеге Петросян по «Хрустальному» Садковой. Но это тоже интрига надуманная — Дарья прыгает четверные, и Ксения ее может догнать только в случае ошибок соперницы.

А вот настоящая трагедия — самоустранение Синицыной. Она неудачно выступает на втором турнире сезона подряд, а на третий не доехала из-за автомобильной аварии. Теперь Ксения, которая могла, как Фролова, рвануть за счет выживания в очередной смене поколений, только восьмая. Два тяжелых падения и отсутствие каскада — явно не то начало сезона, на которое она рассчитывала. Как бы не подвисло попадание в финал «Гран-при» из 12 человек. Неизвестно, можно ли называть это пубертатом — узнаем завтра у Ксюши. Но терять такого игрока на фоне падения общего уровня женского одиночного не хочется.