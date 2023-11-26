Валиева дважды падает, но побеждает. Команда Тутберидзе усвоила уроки?

Парадоксальные итоги «Гран-при» в Москве.

В Москве завершился последний из шести этапов российской серии «Гран-при». Главным событием турнира «Золотой конек» стала победа Камилы Валиевой. После того как в родной Казани она осталась вне пьедестала, мало кто рассчитывал на триумфальное возвращение. И вот в чем парадокс — для стороннего наблюдателя прокат произвольной в Москве мог показаться даже менее убедительным, нежели выступление две недели назад в «Спорт сарае». Так что мы увидели — возрождение птицы-феникс или тонкие кулуарные сделки?

Валиевой для побед теперь не нужны четверные

Есть в этом сезоне одна аксиома. Если на соревнованиях Камила Валиева — на этот старт приезжает Этери Тутберидзе. Пока что ни одному своему ученику или ученице знаменитая наставница не уделяет столько внимания. И это объяснимо, ведь Валиева до сих пор лидер «Хрустального». Если и не со спортивной точки зрения, то с медийной безусловно. Камила — последняя на данный момент воспитанница Тутберидзе со взрослыми международными титулами, которая еще не завершила (или не приостановила) карьеру. Тем более что вокруг Валиевой много не совсем спортивного шума, связанного с разбирательствами в CAS. Появись девушка на больших стартах без наставника, по имиджу ее тренерского штаба был бы нанесен удар. Поэтому Этери Георгиевне пришлось пренебречь поездкой в Японию на этап «Гран-при» с Никой Егадзе. И работать с Валиевой над прыжковым набором.

Разумеется, ни о каких повторах секвенций речи и быть не могло, как и о «слайде» — Камила теперь боится этого элемента как огня и если и готова его вернуть, то разве что в рамках шоу. А вот четверной прыжок решили оставить. И, возможно, не зря. Судя по официальным тренировкам и разминке, тулуп у Камилы в хорошем рабочем состоянии. Вновь не удалось выехать на старте, но ведь Валиева выходила последней и едва ли чем-то рисковала. Главная конкурентка Софья Муравьева сама отдала Камиле победу. Если в Казани спортсменка Евгения Плющенко сделала ставку на чистые прокаты, то в Москве решила рискнуть и зашла сразу на три тройных акселя. Один в короткой, сразу два в произвольной — и все завершились падением. Кроме того Муравьева намудрила с остальными прыжками, так что на ее удачу остаться третьей.

Аделия Петросян. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Единственной одиночницей с ультра-си так и осталась Петросян

Второй стала Вероника Яметова, и при всех позитивных качествах этой фигуристки (главные — характер, стабильность и трудолюбие) у нее есть объективный потолок, едва ли преодолимый в рамках текущего тренерского штаба. Ксения Синицына многое упустила еще в короткой и не смогла выдать идеальную произвольную, чтобы ее компенсировать. Возможно, сказалось плотное расписание — в Самаре она побеждала неделю назад, а катать два этапа подряд удобно далеко не всем. Вот и выходит, что у Валиевой не осталось конкурентов. Победить не помешало даже неожиданное падение с финального тройного лутца. Мало знакомый со спецификой фигурного катания человек наверняка удивится, как спортсменка могла получить большие баллы за прокат, визуально менее убедительный, чем ранее в Казани. Однако все в рамках правил — слишком много упустила в Татарстане Камила, выбрав недопустимый набор прыжков.

К чемпионату России она подходит с третьей суммой сезона — выше ее только Аделия Петросян и идеальная Софья Муравьева образца «Идель» — 2023. Так что даже в текущем точно не лучшем своем состоянии Валиева будет в тройке на любом старте, но, учитывая, что Тутберидзе умеет подводить своих спортсменов к главному старту сезона, не удивляйтесь, если на ЧР в Челябинске перед Новым годом она и вовсе будет первой. Муравьеву можно обходить чистым прокатом, а как себя будет чувствовать Петросян через месяц, не предскажет никто — стабильности этой девушке не хватает. Как нам всем — ультра-си: Аделия до сих пор единственная, кто выезжал многооборотные прыжки чисто. Помимо Софьи из «Ангелов Плющенко» и Валиевой, в столице рискнула со сложным элементом Ангелина Палагина. Она зашла на тройной аксель, но упала, в очередной раз заставив вспомнить о великом трио ТЩК.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Жулин может забрать на чемпионате страны весь пьедестал

Александры Трусовой и Анны Щербаковой мы в ближайшее время на соревнованиях не увидим, а вот Алена Косторная регулярно ездит на турниры, просто в новом качестве — партнерши своего супруга Георгия Куницы. Пара Косторная/Куница показывает пусть не фантастический, но заметный прогресс. До медалей пока добраться не удается, но если Алена направит свой гнев не на судей, а на работу, то у дуэта наверняка все получится. А сейчас другие пары объективно лучше — вновь хочется только восхититься уровнем конкуренции в этом виде в стране. Победили, разумеется, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Действующие чемпионы страны пока не демонстрируют свой максимум, но наверняка придерживают козыри до первой очной встречи с главными конкурентами — Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Пока что сотрудничество с Тутберидзе не выглядит успешным, но подождем с оценками.

Рано говорить и о том, как изменил Александр Жулин дуэт Александра Степанова/Иван Букин. Сюрприза не случилось — стоило только им вернуться, как вакантная «корона» российских танцев к ним вернулась практически без борьбы. Конечно, они еще не встречались с партнерами по группе Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным, но и тут интриги не будет. С турнирной точки зрения Жулину интереснее борьба за третью строчку, и тут Елизавета Шанаева с Павлом Дроздом своего тренера порадовали и обошли, пусть и заочно, главных соперников Ирину Хавронину и Девида Нарижного. Что же касается мужского одиночного, то там такой хаос, что победить может реально кто угодно. Но есть в этом хаосе и одна максима — Владислав Дикиджи. Влад выиграл второй старт подряд, и уверенному прокату в Москве не помешала даже болезнь.

Этап «Гран-при России» в Москве

Мужчины

1. Владислав Дикиджи — 282,81

2. Марк Кондратюк — 275,25

3. Даниил Самсонов — 265,33

Женщины

1. Камила Валиева — 226,22

2. Вероника Яметова — 212,75

3. Софья Муравьева — 210,25

Парное катание

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 235,78

2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 220,32

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 212,58

Танцы на льду

1. Александра Степанова/Иван Букин — 220,44

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 201,42

3. Софья Тютюнина/Матвей Грачев — 178,04