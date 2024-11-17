Интервью фигуристки из Курской области Виктории Дорошевской.

Параллельно с тем, как Аделия Петросян выигрывала этап «Гран-при» по фигурному катанию в Москве, развивался еще один, более волнующий сюжет. На «ЦСКА Арену» приехала 16-летняя фигуристка из Курска Виктория Дорошевская — и даже обогнала нескольких конкуренток, которые занимаются в куда более спокойных условиях (153,88 балла и 10-е место). В интервью «СЭ» Дорошевская рассказала о том, почему она хочет остаться в Курске, как относится к тому, что у ее болельщиков отбирали плакаты, и чего хочет достичь в фигурном катании.

Хочу поддержать свой регион выступлениями

— Виктория, как тебе результат?

— Не могу сказать, что довольна. Знаю, что могу катать чище и красивее. Короткой программой довольна, но над произвольной надо еще работать. Очень приятно, что меня так встречал зал. Рада, что публика радуется, когда меня видит, хлопает мне.

— Ты прямо тренируешься в Курске? Какие у вас условия тренировок? Наверняка с Москвой и Питером не сравнить.

— Я тренируюсь и живу в Курске, да. Условия, конечно, отличаются от Москвы и Питера, где намного больше возможностей. Но спортсмены из регионов очень стараются пробиться на турниры такого уровня. У нас в день полтора часа льда, иногда бывает и меньше. Шесть дней в неделю. Но продолжаю идти к цели.

— Это для тебя самый важный турнир в жизни?

— Я уже была на серии «Гран-при» в 2022 году, но пропустила в прошлом сезоне, была травма, не смогла выступить. Травма меня остановила на какое-то время, но я продолжила заниматься фигурным катанием. У меня есть цель, я к ней иду. Стараюсь как можно быстрее восстанавливаться и идти дальше.

— Что за цель?

— Моя цель — понравиться зрителям и судьям, показывать с хорошей стороны. Хочу, чтобы меня запомнили.

— Переезд не рассматриваешь?

— Нет, я хочу представлять свой регион, Курскую область. Не планирую переезжать в Москву или Петербург, хочу представлять и поддерживать свой родной город.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Жизнь в Курске непростая

— Какова жизнь в Курске сейчас, учитывая внешние обстоятельства?

— Жизнь в Курске достаточно непростая. Но я стараюсь смотреть на все с позитивной стороны и верю, что все наладится в ближайшем будущем, будет снова все хорошо. Поэтому стараюсь радовать зрителей, по большей части — из Курской и Белгородской областей, своими выступлениями. Просто хочу поддержать.

— Изменились условия подготовки?

— Изменились, конечно. Сейчас намного сложнее тренироваться. Если начинается ракетная опасность — прерываем тренировку, ждем отмены угрозы. И она может длиться всю тренировку, у нас может пропасть весь лед, и получается, тренировочный день впустую.

— Можешь описать, как это происходит? Вот ты вышла на лед, и что происходит дальше?

— Как только звучит сирена, нас всех, спортсменов и тренеров, уводят в безопасное помещение, где нет окон, и мы сидим ждем завершения тревоги. Иногда это длится долго. Сидим в раздевалке, что поделать.

После этих слов решил добавить тренер Артем Бородулин: «Тема важная, но стало намного лучше. Было сложно, сейчас все меняется и встает на рельсы нормальной жизни. В городе все открыто, магазины и общественные места. Все возвращается в русло, которое и должно быть».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Вчера рассказывали, что у твоих болельщиков из Белгорода были проблемы с плакатами. Можешь рассказать?

— Да, я знаю про эту ситуацию. Девочки приехали меня поддержать, принесли плакат «Вперед, Белгород с тобой», и был флаг Белгородской области. И их просто запретили пронести.

Бородулин: — В этот вопрос не стоит сильно углубляться. Я думаю, организаторы в курсе всего этого. Наверное, это правильно, если они так посчитали нужным.

— Разве это нормально? Я не вижу ничего плохого в этом плакате.

— (Синхронно.) Мы тоже. Но от нас ничего не зависит.

— Позовут ли на второй этап, на всероссийских соревнованиях буду выступать, стараться запомнить с лучшей стороны. Я стараюсь сохранять позитив в этой ситуации, — отметила фигуристка.