Обыгран и Плющенко, и Тутберидзе. «Гран-при» в Омске завершился сенсацией

Победа 14-летней Виктории Морозовой закручивает интригу у юниорок в сезоне еще круче.

«Гран-при России», 2-й этап

Девушки

1. Виктория Морозова — 205,69

2. Алиса Двоеглазова — 205,16

3. Софья Титова — 192,20

Вроде бы общепринято, что на юниорском уровне, особенно у женщин, есть три школы, которые разыгрывают между собой все титулы. Об этом говорила и Нина Мозер в недавнем интервью «СЭ», говоря о тенденциях в российском фигурном катании.

— Будет три школы — две упомянутые и ЦСКА, мы убьем все остальные. Ни у кого не будет стремления идти вперед. Моя цель — сохранить все клубы, чтобы они развивались, а не было оттока в эти три, потому что мы только их популяризируем. Это неправильно.

Получается перекос — некоторая группа спортсменов имеет все, а остальные люди не могут пробиться, у них нет ресурсов. Абсолютно дикий дисбаланс в глобальном масштабе. Мы сдвигаемся активно в сторону определенных групп. Для детей в них все прекрасно, для развития этих групп все здорово. Поэтому родители начинают стремиться только в эти школы, зная, что туда есть поток. В конечном итоге придем к тому, что у нас никаких школ не останется и даже основные загнутся, потому что неоткуда будет черпать детей. Это может стать началом конца, это самое страшное.

Омская сенсация

И вот на фоне такой тяжелой картины уже на втором этапе «Гран-при» у юниоров появляется девушка, которая способна обыгрывать грандов. Это 14-летняя Виктория Морозова, которая занимается в школе Татьяны Навки «Наши надежды». Если вы подумали на слове «Навка» про блат, не спешите с выводами. Сама олимпийская чемпионка в соцсетях разносила судей за низкие оценки своей дочери, а на первом этапе взрослого «Гран-при» ученицу школы Маргариту Ковалеву поставили на последнее место с огромным отставанием даже от предпоследнего места. Так что такого репутационного веса у школы уроженки Днепропетровска, чтобы влиять на результаты, пока нет.

И вот на этап в Омск приезжают обладательница четверного лутца Алиса Двоеглазова из команды Тутберидзе, звезда «Ангелов Плющенко» Софья Титова, дочь Алексея Тихонова Полина (тоже из «Хрустального»). И Вика выигрывает, буквально выгрызает победу у соперниц с преимуществом 0,5 балла.

После короткой программы Морозова, которая тренируется в группе молодого и прогрессивного тренера Ирины Смирновой, шла первой с отрывом в три балла — она чище и даже красивее сделала обязательные элементы. В короткой контент у девушек вообще мало отличается и решают мелочи.

Алиса Двоеглазова, Виктория Морозова и Софья Титова. Фото Федерация фигурного катания на коньках России

Чистота против риска

А вот в произвольной началась тактика и стратегия. Морозова умеет делать элементы ультра-си, у нее отличный четверной риттбергер, к которому она цепляет тройные. Но начало сезона и здравый смысл подсказали, что бросаться на амбразуру не стоит, а нужно сделать ставку на чистоту. И ставка сработала. Морозова спокойно и чисто сделала тройные прыжки, во второй половине программы исполнив три каскада с лутцем и флипами. Перед ней выступили Титова и Двоеглазова — первая не падала, но ребра у нее судили строго, а в конце еще и лишилась прыжка из-за повтора. Не первый раз у Софьи проблемы с зачетом всех элементов.

Алиса же сразу пошла на квадлутц — и расшиблась, дальше все же сумела с трудом приземлить четверной тулуп, но ключевым стал последний прыжок. Возможно, сказалась усталость или сложные четверные в начале, но зайти нормально на тройной флип Двоеглазова не смогла. И не только упала с него, но и недокрутила. Именно этот недокрут во многом стоил первого места. Полная стоимость флипа — 5,3 балла, а конек Алисы приземлился на лед чуть раньше нужного, и она получила 4,66. В итоге разница между первым и вторым местом — 0,53.

Виктория Морозова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Морозова — партнерша корреспондента «СЭ» по турниру шоу-программ

Но признаюсь — когда речь о Морозовой, я субъективен. Потому что именно она была той девушкой, которая согласилась выйти со мной в совместном номере на турнире шоу-программ — и прекрасно сделала тройной риттбергер. Такого контента не было у 80% соперниц.

Я видел ее на тренировках и вне льда — девчонка без лишних понтов, но и без шор в голове («Размяться? Да на льду уже разомнемся»). Быстро схватывающая, что нужно делать, и даже когда во время выступления я на секунду завис при показе известных поз фигуристов, подсказывала мне из темноты — хотя видела всего второй день в жизни. Короче, у нее большое будущее и ее сложно будет испортить. Судя по тому, что я видел на тренировках Ирины Смирновой, у нее такой цели нет.

После победы Вика даже вспомнила выступление на «Русском вызове» и поделилась эмоциями:

— Сначала было очень волнительно, потому что это было мое первое выступление на шоу. Я там прыгнула тройной риттбергер. Казалось бы, ничего сложного — зашла, прыгнула, откатала. Очень круто зал поддерживал, все хлопали. Получила столько удовольствия!

Думала: «К кому я еду вообще? Кто это будет?» Потом, когда увидела — обычный мужчина, нормально. (Это Вика об обозревателе «Спорт-Экспресса». — Прим. «СЭ») Думала вообще, что он умеет кататься (смеется). Но когда мне сказали, что не умеет... Я такая: «А что это будет?» Но так же и было задумано, что он не умеет кататься и смотрит, как выступаю я. Может, Дмитрий научится. Верю в него! Думаю, четверные запрыгает в скором времени (смеется). Пару уроков по риттбергеру? Почему бы и нет. Можно сделать продолжение номера, когда я схожу с пьедестала, а потом он приезжает и уже все умеет. Опять смотрит на меня, все повторяет и прыгает четверной риттбергер, — сказала Морозова коллеге Косте Лесику.

Как видите, с юмором у нее тоже все хорошо.