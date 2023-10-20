Плющенко постарается «укусить» Тутберидзе. Чего ждать от второго этапа «Гран-при России» в Омске?

Одна из интриг — возвращение Косторной в новом социальном статусе.

Даже этап «Гран-при России» по фигурному катанию привезли в Омск раньше, чем достроили метро. 21-22 октября в сибирском городе со статусом бывшей столицы страны (в Гражданскую войну) пройдет второй этап главных российских соревнований среди фигуристов. Рассказываем о главных интригах.

Интрига 1. Продолжение сериала Плющенко vs Тутберидзе

На втором этапе «Гран-при» лицом к лицу встретятся две, возможно, сильнейшие на данный момент фигуристки России — Аделия Петросян и Вероника Жилина. Обе прыгают тройной аксель и несколько четверных. Петросян только что выиграла этап в Уфе, но неубедительно. Да, ей поставили 235 баллов, но после двух падений, еще одной ошибки на приземлении и спорных судейских решений по поводу докрутов и артистизма.

Жилина в своей карьере никогда не набирала больше 233,18, но у юниоров, из которых она только вышла, облегченные программы — есть ресурс для роста. По статусу Петросян выше — но в начале сезона форма у учеников Плющенко всегда была хорошая, скорее проблемы наблюдались с ее продлением на вторую часть сезона. На контрольных прокатах сборной в сентябре они тоже были безусловно лучшими. Ну а учитывая личные отношения тренеров, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, это противостояние рискует стать громким.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интрига 2. Заполнится ли суперарена?

Впервые за долгое время фигуристы приезжают в регион и отжимают у местных хоккеистов основной зал, который используется в КХЛ. «G-Drive Арена» — на ней будет проходить этап — считается самой современной в стране, ее хвалят все, кто был в Омске, — за угол наклона трибун и качество инфраструктуры.

Федерация не открывала для продажи все 12 тысяч мест — будут заполнены только нижний ярус и четыре сектора наверху. На хоккей в Омске ходит полная арена, тем не менее пока и у фигуристов картина неплохая — около 50-60% билетов продано на произвольную программу и чуть меньше половины на короткую. То есть на общую посещаемость в 10 тысяч человек за два дня рассчитывать можно — это в два раза больше, чем было в таком же миллионнике Уфе неделю назад.

Интрига 3. Косторная снова на соревнованиях

Последний раз Алена выходила на официальные соревнования почти 700 дней назад, в ноябре 2021-го. Можно сказать, это была другая страна — хотя бы по тому, что Косторная участвовала в международном «Гран-при Франции», которого для россиян больше нет.

Воды утекло много, 20-летняя фигуристка успела выйти замуж и встать в пару со своим мужем Георгием Куницей. История уже уникальная — если Косторная выйдет на старт, то докажет, что продержалась в спорте дольше всех в трио ТЩК (с Трусовой и Щербаковой). Другое дело, что на победы Алена пока точно не претендует. Пожалуй, успехом пары Косторная/Куница под руководством тренеров Сергея Рослякова и Бетины Поповой будет бронза. Но претендентов на медали много. Выиграют, понятно, чемпионы мира-2021 Мишина/Галлямов, за остальное придется побороться с Хабибуллиной/Княжуком, Артемьевой/Брюхановым и другими.

Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Интрига 4. Победит ли Кондратюк?

Чемпион Европы и победитель (пока еще) Олимпиады в командном турнире не побеждал уже год — с первого этапа «Гран-при» сезона-2022/23. Потом он стал третьим в Самаре, лишь 12-м из-за травмы закончил короткую программу на чемпионате России и снялся. Но к финалу «Гран-при» восстановился и сумел взять бронзу. На турнире шоу-программ жюри поставило его на 11-е место. Хотя еще недавно считался безоговорочно лучшим в России, но последнее время обсуждался скорее в контексте отношений с Александрой Трусовой и шоу.

Все условия для победы у Марка есть. «Сетка» не такая сложная — младший по статусу армеец Григорий Федоров, пока нестабильный Матвей Ветлугин, способный на сложные четверные Алексей Ерохов. Но если сам Кондратюк, который еще недавно на видео делал четверной лутц, не ошибется, то должен выигрывать. Другое дело, что, может, сейчас риск в изучении сложных прыжков интереснее и важнее, чем места.

Интрига 5. Будут ли пересчеты оценок и судейские недоразумения?

Уже несколько турниров в нынешнем сезоне завершаются публикацией коммюнике федерации об изменении результатов постфактум. Это произошло на юниорском первенстве Москвы, затем на первом этапе «Гран-при». Проблема в спортивных санкциях — теперь в России действует необновленная компьютерная программа, которая не ловит косяки автоматически. Поэтому фигуристы могут сделать запрещенный прыжок, например, повториться — и не факт, что его заметят.

Кроме того, на первом этапе «Гран-при» вопросы были к отдельным оценкам судей. Например, Аделии Петросян судья Татьяна Рашевская поставила в компонентах (то есть субъективной оценке) 9 и 9,25 из 10, хотя при двух падениях по правилам максимум составляет 8,75. Судья Святослав Бабенко за грубую ошибку на прыжке поставил ей же +3, хотя в случае такой ошибки больше 0 ставят крайне редко. Придется ли снова обсуждать судейство, когда, казалось бы, нужна прозрачность и максимальная конкуренция внутри России — возможно, даже более важный вопрос, чем все четыре выше.

Расписание этапа

21 октября, суббота

12.00. Мужчины. Короткая программа

13.45. Женщины. Короткая программа

15.30. Пары. Короткая программа

22 октября, воскресенье

11.30. Мужчины. Произвольная программа

13.30. Женщины. Произвольная программа

15.30. Пары. Произвольная программа

Время московское.