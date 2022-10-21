Фигуристы Павлюченко и Ходыкин снялись с первого этапа «Гран-при России» в Москве

Тренер Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина Сергей Росляков рассказал, что пара снялась с первого этапа серии Гран-при России, который пройдет в Москве.

«Они не будут выступать. Причина — травма, полученная Дашей на тренировке. Время покажет, насколько травма серьезная, Павлюченко под наблюдением врачей», — сообщил Росляков ТАСС.

19-летняя Павлюченко и 23-летний Ходыкина являются чемпионами мира среди юниоров (2018), бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020), двукратными бронзовыми призерами чемпионата России (2020, 2021).

Турнир пройдет в Москве пройдет с 21 по 23 октября на арене «Мегаспорт».