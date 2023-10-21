Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 12:15

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: короткая программа женщин

Женщины представят короткин программы на Гран-при России 21 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Женщины выступят с короткими программами на 2-м этапе серии Гран-при России «Сердце Сибири» в субботу, 21 октября. Начало — 13:45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

На лед выйдут победительница финала Гран-при России Аделия Петросян, чемпионка России среди юниоров Алина Горбачева и другие. Ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина, которая также была заявлена на этот этап, не выступит из-за травмы.

Участники короткой программы женщин на 2-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Зарина Кашапова

2. София Захарова

3. Виктория Федянина

4. Арина Видинеева

5. Мария Парамонова

Вторая разминка

6. Мария Агаева

7. Людмила Фурсова

8. Дарья Третьякова

9. Алина Горбачева

10. Аделия Петросян

2-й этап Гран-при России «Сердце Сибири»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Аделия Петросян
0
Читайте также
Politico: давнее оскорбление определило антиукраинскую позицию премьера Фицо
Тело альпинистки Оленевой уже не смогут найти в Непале из-за толщи льда
Литва намерена запретить экспорт в РФ гвоздей и вязальных спиц
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Туктамышева сделала три чистых прыжка в первом прокате после сообщений об уходе