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Сегодня, 14:50

Адам Сяо Хим Фа снялся с финала «Гран-при» из-за проблем со здоровьем

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Двукратный чемпион Европы и призер чемпионата мира фигурист Адам Сяо Хим Фа снялся с финала «Гран-при» ISU из-за травмы лодыжки.

«С сожалением сообщаем, что Адам Сяо Хим Фа получил травму лодыжки во время «Гран-при Китая». После тщательного медицинского обследования врачи рекомендовали трехнедельный перерыв для полного выздоровления. Адам и его команда явно разочарованы такой ситуацией, но здоровье и благополучие нашего спортсмена остаются нашим главным приоритетом», — сообщила Французская федерация ледовых видов спорта.

По результатам серии «Гран-при» фигуриста заменит Михаил Шайдоров из Казахстана.

Финал соревнований пройдет с 5 по 8 декабря в Гренобле.

Источник: FFSG
Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа

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