Американцы Чок и Бейтс победили в танцах на льду на «Гран-при ISU» в Японии

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли соревнование среди танцевальных дуэтов на четвертом этапе «Гран-при ISU» в Японии. Фигуристы набрали за два выступления 215,95 балла. Второе место также заняли американские фигуристы — Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, у которых 198,97 балла. Тройку призеров замкнули представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс с результатом 195,52 балла. Гран-при Японии Танцы на льду Итоговое положение, Топ-6 1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 215,95 2. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 198,97 3. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 195,52 4. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 188,76 5. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 178,30 6. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 175,28