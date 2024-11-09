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Сегодня, 09:41

Американцы Чок и Бейтс победили в танцах на льду на «Гран-при ISU» в Японии

Алина Савинова
Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Фото Reuters
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Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли соревнование среди танцевальных дуэтов на четвертом этапе «Гран-при ISU» в Японии.

Фигуристы набрали за два выступления 215,95 балла.

Второе место также заняли американские фигуристы — Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, у которых 198,97 балла. Тройку призеров замкнули представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс с результатом 195,52 балла.

Гран-при Японии

Танцы на льду

Итоговое положение, Топ-6

1. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 215,95

2. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 198,97

3. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 195,52

4. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США) — 188,76

5. Лоисья Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 178,30

6. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 175,28

Фигурное катание

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