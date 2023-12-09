Американец Малинин выиграл финал «Гран-при» в Пекине

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем финала серии «Гран-при» в Пекине.

19-летний спортсмен набрал 314,66 балла и стал лучшим по итогам двух программ (106,9+207,76).

Второе место занял Шома Уно из Японии с 297,34 балла, на 3-й позиции еще один японец Юма Кагияма (288,65 балла).

Финал «Гран-при», Пекин

Мужчины. Итоговое положение

1. Илья Малинин (США) — 314,66 балла

2. Шома Уно (Япония) — 297,34

3. Юма Кагияма (Япония) — 288,65

Произвольная программа

1. Илья Малинин (США) — 207,76 балла

2. Шома Уно (Япония) — 191,32

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 189,92