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Сегодня, 17:00

Американец Малинин выиграл финал «Гран-при» в Пекине

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Американский фигурист Илья Малинин стал победителем финала серии «Гран-при» в Пекине.

19-летний спортсмен набрал 314,66 балла и стал лучшим по итогам двух программ (106,9+207,76).

Второе место занял Шома Уно из Японии с 297,34 балла, на 3-й позиции еще один японец Юма Кагияма (288,65 балла).

Финал «Гран-при», Пекин

Мужчины. Итоговое положение

1. Илья Малинин (США) — 314,66 балла

2. Шома Уно (Япония) — 297,34

3. Юма Кагияма (Япония) — 288,65

Произвольная программа

1. Илья Малинин (США) — 207,76 балла

2. Шома Уно (Япония) — 191,32

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 189,92

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
Илья Малинин
Шома Уно
Юма Кагияма
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Сакамото выиграла финал серии «Гран-при» в Пекине