Американский фигурист Илья Малинин выиграл этап серии «Гран-при» в Финляндии

26 ноября, 21:25
Американский фигурист Илья Малинин выиграл шестой этап «Гран-при», который проходит в финском Эспоо.
Малинин получил в сумме за две программы 278,39 балла (85,57 балла за короткую программу и 192,82 балла за произвольную программу).
Второе место занял представитель Японии Сюн Сато (262,21 балла). Третьим стал лидировавший после короткой программы француз Кевин Эймоз (255,69).
«Гран-при»
6-й этап
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Итоговое положение
1. Илья Малинин (США) — 278,39 балла
2. Шун Сато (Япония) — 262,21
3. Кевин Аймо (Франция) — 255,69
4. Тацуя Цубои (Япония) — 244,90
5. Камден Пулкинен (США) — 229,92
6. Николай Майоров (Швеция) — 209,55
7. Арлет Леванди (Эстония) — 209,50
8. Киган Мессинг (Канада) — 205,02
9. Вальтер Виртанен (Финляндия) — 204,02
10. Александр Селевко (Эстония) — 199,47
11. Лукас Хонда (Япония) — 197,90
12. Морис Квителашвили (Грузия) — 196,80
Произвольная программа
1. Илья Малинин (США) — 192,82 балла
2. Шун Сато (Япония) — 180,62
3. Кевин Аймо (Франция) — 166,73
4. Тацуя Цубои (Япония) — 166,08
5. Камден Пулкинен (США) — 157,47
6. Николай Майоров (Швеция) — 139,61
7. Арлет Леванди (Эстония) — 136,83
8. Вальтер Виртанен (Финляндия) — 134,87
9. Морис Квителашвили (Грузия) — 134,38
10. Александр Селевко (Эстония) — 132,51
11. Лукас Хонда (Япония) — 129,98
12. Киган Мессинг (Канада) — 124,90