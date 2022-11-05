Бельгийка Хендрикс выиграла третий этап «Гран-при» во Франции

Сегодня, 17:17
Представительница Бельгии Луна Хендрикс стала победительницей третьего этапа «Гран-при» по фигурному катанию, который проходит во Франции.
Хендрикс получила 216,34 балла по сумме после двух программ (72,75 балла за короткую программу и 143,59 балла за произвольную программу).
Второй стала южнокорейская фигуристка Ким Йе Лим (194,76 балла), третью строчку заняла японка Рион Сумийоши.
«Гран-при» по фигурному катанию
3-й этап
Анже, Франция
Женщины
Итоговое положение
1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 216,34
2. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 194,76
3. Рион Сумийоши (Япония) — 194,34
4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 193,49
5. Одри Шин (США) — 183,93