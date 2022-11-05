Бельгийка Хендрикс выиграла третий этап «Гран-при» во Франции

Представительница Бельгии Луна Хендрикс стала победительницей третьего этапа «Гран-при» по фигурному катанию, который проходит во Франции.

Хендрикс получила 216,34 балла по сумме после двух программ (72,75 балла за короткую программу и 143,59 балла за произвольную программу).

Второй стала южнокорейская фигуристка Ким Йе Лим (194,76 балла), третью строчку заняла японка Рион Сумийоши.

«Гран-при» по фигурному катанию

3-й этап

Анже, Франция

Женщины

Итоговое положение

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 216,34

2. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 194,76

3. Рион Сумийоши (Япония) — 194,34

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 193,49

5. Одри Шин (США) — 183,93