Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 17:17

Бельгийка Хендрикс выиграла третий этап «Гран-при» во Франции

Иван Шитик
Корреспондент
Луна Хендрикс.
Фото AFP
Telegram Новости

Представительница Бельгии Луна Хендрикс стала победительницей третьего этапа «Гран-при» по фигурному катанию, который проходит во Франции.

Хендрикс получила 216,34 балла по сумме после двух программ (72,75 балла за короткую программу и 143,59 балла за произвольную программу).

Второй стала южнокорейская фигуристка Ким Йе Лим (194,76 балла), третью строчку заняла японка Рион Сумийоши.

«Гран-при» по фигурному катанию

3-й этап

Анже, Франция

Женщины

Итоговое положение

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 216,34

2. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 194,76

3. Рион Сумийоши (Япония) — 194,34

4. Хэ Ин Ли (Южная Корея) — 193,49

5. Одри Шин (США) — 183,93

Луна Хендрикс
2
1
Читайте также
Призерка Олимпиады в Пекине дисквалифицирована за допинг. Она не стала спорить с обвинением
Актер Райан Рейнольдс покупает клуб-неудачник НХЛ из Канады
Устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину
В США призвали отобрать у России остров Врангеля
Американский экономист призвал Европу изменить позицию по отношению к России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Японка Ринка Ватанабе выиграла «Гран-при Канады»