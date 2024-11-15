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Гран-при

Сегодня, 15:23

Британскую фигуристку увезли на носилках с тренировки «Гран-при»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Лайла Фир и Льюис Гибсон.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Как стало известно «СЭ», британскую танцоршу Лайлу Фир увезли на носилках с тренировки «Гран-при Финляндии» в Хельсинки. Вместе с партнером Льюисом Гибсоном они ошиблись на твиззлах и упали, однако партнер встал сразу, а девушка встать самостоятельно не смогла.

Гибсон вынес партнершу за пределы льда, где ее положили на медицинское кресло и унесли с катка.

Фир/Гибсон — одни из фаворитов этапа «Гран-при» в Финляндии. Они двукратные вице-чемпионы Европы и победители первого этапа «Гран-при» в США.

Фигурное катание

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