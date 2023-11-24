Бывший российский фигурист в паре с немкой выиграли короткую программу на «Гран-при Японии»

Пара Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин выиграли короткую программу на шестом этапе серии «Гран-при Японии» в Осаке. Бывший российский фигурист и немка получили за свой прокат 67,23 балла.

Вторыми стали пара из Италии Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе (66,77). На третьем месте российская фигуристка Анастасия Голубева в паре с австралийцем Гектором Гиотопулосом Муром (64,61).

Произвольные программы спортивные пары представят завтра.

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