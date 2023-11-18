Чок и Бэйтс победили в танцах на льду на «Гран-при Финляндии»

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли «Гран-при Финляндии». Они по сумме двух программ набрали 209,46 балла. Второе место заняли канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (206,32), третье — финны Юулия Турккила и Маттиас Верслуйс (195,80). «Гран-при Финляндии», Эспоо 5-й этап Танцы на льду Итоговое положение 1. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 209,46 балла 2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 206,32 3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 195,80 Произвольный танец 1. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 123,85 балла 2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 123,70 3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 118,15