Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 22:30

Чок и Бэйтс победили в танцах на льду на «Гран-при Финляндии»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли «Гран-при Финляндии». Они по сумме двух программ набрали 209,46 балла.

Второе место заняли канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен (206,32), третье — финны Юулия Турккила и Маттиас Верслуйс (195,80).

«Гран-при Финляндии», Эспоо

5-й этап

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 209,46 балла

2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 206,32

3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 195,80

Произвольный танец

1. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 123,85 балла

2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 123,70

3. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 118,15

Фигурное катание
Лоранс Фурнье-Бодри/ Николай Соренсен
Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс
Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс
0
Читайте также
Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Стали известны подробности убийства школьника в Красноярском крае
Источник сообщил о задержании в Москве участницы шоу «Пацанки»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Японка Сакамото выиграла «Гран-при Финляндии»