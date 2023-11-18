Бывший российский фигурист в паре с немкой выиграл «Гран-при Финляндии»

Сегодня, 17:32
Бывший российский фигурист Никита Володин и немка Минерва Фабьен Хазе стали победителями пятого этапа «Гран-при» среди спортивных пар.
Володин и Хазе набрали 192,72 балла по итогам двух программ (63,59 балла за короткую программу и 129,13 балла за произвольную). Оба спортсмена представляют Германию.
Второе место заняли Сара Конти и Никколо Мачии (Италия) — 188,60, а третье Мария Павлова и Алексей Святченко (186,19), которые выступают за Венгрию.
Пятый этап «Гран-при» проходит в финском Эспоо с 17 по 19 ноября.
«Гран-при Финляндии», Эспоо
5-й этап
Пары
1. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 192,72 балла
2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 188,60
3. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 186,19