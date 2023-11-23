Этап «Гран-при» NHK Trophy: расписание соревнований и где смотреть трансляции

С 24 по 26 ноября в Японии пройдет шестой этап «Гран-при» по фигурному катанию

С 24 по 26 ноября в японской Осаке состоится шестой этап «Гран-при» по фигурному катанию сезона 2023 / 2024 NHK Trophy. «СЭ» публикует информацию с расписанием соревнований и трансляциями. Время начала — московское.

Турнир пройдет на территории спортивной арены «Towa Pharmaceutical RACTAB Dome». Фигуристы выступят в одиночных соревнованиях (мужчины и женщины), а также в парах и в танцах на льду.

Онлайн-сервис Okko в прямом эфире покажет видеотрансляции заключительного этапа сезона «Гран-при» по фигурному катанию в Осаке.

Расписание «Гран-при» по фигурному катанию 2023 / 2024 NHK Trophy в Японии. Шестой этап

24 ноября, пятница

6.25. Танцы на льду, ритм-танец

8.15. Женщины, короткая программа

10.15. Пары, короткая программа

13.00. Мужчины, короткая программа

25 ноября, суббота

5.50. Танцы на льду, произвольный танец

7.50. Женщины, произвольная программа

11.10. Пары, произвольная программа

13.30. Мужчины, произвольная программа

26 ноября, воскресенье

7.20. Показательные выступления