ФФККР извинилась за ситуацию с регламентом финала Гран-при России

Исполняющий обязанности президента ФФККР олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе заявил, что организация не меняла правила отбора в финал российской серии Гран-при.

На прошлой неделе СМИ обратили внимание, что на сайте федерации был опубликован документ с пометкой «обновление».

«Федерация фигурного катания на коньках России приносит извинения за то, что на сайте был опубликован регламент Спартакиады сильнейших спортсменов России прошлого года, а не действующий регламент финала Гран-при», — приводит ТАСС слова Сихарулидзе.

Глава ФФККР отметил, что в федерации всегда дорожили и будут дорожить спортивным принципом, и в данном случае он не был нарушен: по регламенту для участия в финале Гран-при России допускаются спортсмены по программе «мастер спорта» на основании суммы баллов рейтинга, набранного на двух всероссийских соревнованиях Гран-при и чемпионате России.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.