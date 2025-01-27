Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 15:23

ФФККР извинилась за ситуацию с регламентом финала Гран-при России

Telegram Дзен

Исполняющий обязанности президента ФФККР олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе заявил, что организация не меняла правила отбора в финал российской серии Гран-при.

Андрей Мозалев. Наплевав на законы математики. В российском фигурном катании резко поменяли регламент предолимпийского финала

На прошлой неделе СМИ обратили внимание, что на сайте федерации был опубликован документ с пометкой «обновление».

«Федерация фигурного катания на коньках России приносит извинения за то, что на сайте был опубликован регламент Спартакиады сильнейших спортсменов России прошлого года, а не действующий регламент финала Гран-при», — приводит ТАСС слова Сихарулидзе.

Глава ФФККР отметил, что в федерации всегда дорожили и будут дорожить спортивным принципом, и в данном случае он не был нарушен: по регламенту для участия в финале Гран-при России допускаются спортсмены по программе «мастер спорта» на основании суммы баллов рейтинга, набранного на двух всероссийских соревнованиях Гран-при и чемпионате России.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля.

Источник: ТАСС
1
Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Читайте также
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат и пособий на 9,5% с февраля
Александр Зверев встречается с бывшей Тилля Линдеманна Софией Томаллой
Почему Черчесов так резко уходит из сборной Казахстана прямо перед отбором на ЧМ-2026
Конфликт с Колумбией и разочарование темпами депортации. Что пишут СМИ о Трампе
Актер и медиаменеджер Игорь Янковский умер в возрасте 73 лет
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя