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Сегодня, 10:15

Фигуристка Лопарева — о танцевальной академии Монреаля: «У нас здоровая конкуренция — нет натянутых отношений»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Французская фигуристка Евгения Лопарева, которая выступает в дуэте с Жоффре Бриссо, поделилась атмосферой внутри танцевальной академии Монреаля. Фигуристы из этой тренерской группы выиграли большую часть наград на всех крупных мировых стартах за последние 10 лет.

«У нас здоровая конкуренция, натянутых отношений ни с кем нет. Я точно не ощущаю негатива. К тому же с нами работает психолог, она проводит для группы специальные семинары на тему здорового спорта.
Размышляем, как надо себя вести с соперниками, что ты впускаешь в свой личный круг, от чего, наоборот, хотел бы отгородиться. В группе все люди взрослые и мотивированные, прекрасно понимают, что и зачем делают. При этом друг друга поддерживают, желают удачи. А на соревнованиях все зависит от того, как оценят судьи», — сказала Лопарева.

На прошлой неделе Лопарева и Бриссо впервые в карьере выиграли этап серии «Гран-при» от ISU.

Фигуристы Евгения Лопарева и&nbsp;Жоффре Бриссо. «Россиян не хватает на международных стартах — они всегда были в топе». Француженка из Москвы сенсационно победила фаворитов ОИ

Фигурное катание
Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо

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