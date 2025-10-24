Метелкина и Берулава выиграли короткую программу на этапе Гран-при ISU в Китае

24 октября, 18:00
Грузинская пара Анастасия Метелкина/Лука Берулава лидируют после короткой программы на втором этапе Гран-при ISU в Китае. Они набрали 94,13 балла.
Второе место занимают итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (73,41). Третьими идут китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань (72,45).
Спортивные пары представят произвольную программу 25 октября, начало — в 15.50 мск.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап, Cup of China
Чунцин, Китай
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 77,77
2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 73,41
3. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 72,45
4. Кэти Макбет — Даниил Паркман (США) — 69,18
5. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай) — 68,96
6. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 65,22
7. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 64,60
8. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия) — 55,67