24 октября, 18:00

Метелкина и Берулава выиграли короткую программу на этапе Гран-при ISU в Китае

Руслан Минаев

Грузинская пара Анастасия Метелкина/Лука Берулава лидируют после короткой программы на втором этапе Гран-при ISU в Китае. Они набрали 94,13 балла.

Второе место занимают итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (73,41). Третьими идут китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань (72,45).

Спортивные пары представят произвольную программу 25 октября, начало — в 15.50 мск.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап, Cup of China

Чунцин, Китай

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Метелкина — Лука Берулава (Грузия) — 77,77

2. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия) — 73,41

3. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 72,45

4. Кэти Макбет — Даниил Паркман (США) — 69,18

5. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай) — 68,96

6. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 65,22

7. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 64,60

8. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия) — 55,67

Фигурное катание
Анастасия Метелкина / Лука Берулава
