Хазе и Володин стали победителями финала «Гран-при» среди спортивных пар

Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин, который ранее представлял Россию, стали победителями в соревнованиях спортивных пар в Финале международной серии «Гран-при», который проходит во французском Гренобле.

По итогам произвольной программы спортсмены набрали 141,38 балла, итог — 218,10.

Вторыми после двух программ стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (произвольная программа — 130,44, итог — 206,71). Третье место заняли представляющие Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава (133,52; итог — 205,78).