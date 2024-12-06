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Гран-при

6 декабря, 23:06

Хазе и Володин стали победителями финала «Гран-при» среди спортивных пар

Руслан Минаев
Минерва Хазе и Никита Володин.
Фото Reuters
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Немецкие фигуристы Минерва Хазе и Никита Володин, который ранее представлял Россию, стали победителями в соревнованиях спортивных пар в Финале международной серии «Гран-при», который проходит во французском Гренобле.

По итогам произвольной программы спортсмены набрали 141,38 балла, итог — 218,10.

Вторыми после двух программ стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (произвольная программа — 130,44, итог — 206,71). Третье место заняли представляющие Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава (133,52; итог — 205,78).

Фигурное катание
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