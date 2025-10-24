24 октября, 17:45
Японец Сун Сато выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при ISU в Китае. Он набрал 94,13 балла.
Вторым идет итальянец Даниэль Грассль (90,42). Третье место у Михаила Шайдорова из Казахстана (88,33).
Произвольная программа у мужчин пройдет 25 октября, начало — в 13.40 мск.
Гран-при ISU по фигурному катанию
2-й этап
Чунцин, Китай
Мужчины
Короткая программа
1. Сун Сато (Япония) — 94,13
2. Даниэль Грассль (Италия) — 90,42
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 88,33
4. Сота Ямамото (Япония) — 87,57
5. Цзинь Боян (Китай) — 86,62
6. Томоки Хиваташи (США) — 79,07
7. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 75,61
8. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 73,84
9. Джейкоб Санчес (США) — 72,40
10. Пэн Чжимин (Китай) — 67,41
11. Денис Васильев (Латвия) — 66,54
12. Дай Дайвэй (Китай) — 61,82