Финал Гран-при ISU по фигурному катанию 2024: даты и расписание соревнований

Сегодня, 10:00
Финал Гран-при ISU по фигурному катанию 2024 года пройдет с 5 по 8 декабря в Гренобле (Франция). Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований.
5 декабря, четверг
21.55 Пары. Короткая программа
23.05 Женщины. Короткая программа
6 декабря, пятница
20.30 Танцы на льду. Ритм-танец
21.45 Пары. Произвольная программа
23.05 Мужчины. Короткая программа
7 декабря, суббота
15.30 Женщины. Произвольная программа
21.40 Танцы на льду. Произвольный танец
23.00 Мужчины. Произвольная программа
8 декабря, воскресенье
16.00 Показательные выступления
время — московское
Расписание и результаты Гран-при ISU — в разделе турнира на нашем сайте.