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Сегодня, 10:00

Финал Гран-при ISU по фигурному катанию 2024: даты и расписание соревнований

Финала Гран-при по фигурному катанию пройдет в декабре
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Финал Гран-при ISU по фигурному катанию 2024 года пройдет с 5 по 8 декабря в Гренобле (Франция). Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований.

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию 2024

5 декабря, четверг

21.55 Пары. Короткая программа

23.05 Женщины. Короткая программа

6 декабря, пятница

20.30 Танцы на льду. Ритм-танец

21.45 Пары. Произвольная программа

23.05 Мужчины. Короткая программа

7 декабря, суббота

15.30 Женщины. Произвольная программа

21.40 Танцы на льду. Произвольный танец

23.00 Мужчины. Произвольная программа

8 декабря, воскресенье

16.00 Показательные выступления

время — московское

Расписание и результаты Гран-при ISU — в разделе турнира на нашем сайте.

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