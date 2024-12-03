Финал Гран-при по фигурному катанию 2024: где смотреть трансляции

Сегодня, 15:30
Финал Гран-при ISU по фигурному катанию 2024 года пройдет c 5 по 8 декабря в Гренобле (Франция). В эти дни пройдут соревнования среди взрослых и юниоров в мужском и женском катании, а также в парах и танцах на льду.
Представляем расписание трансляций основной программы финала. Время начала соревнований — московское.
В прямом эфире финал Гран-при ISU будет показывать онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке).
5 декабря, четверг
6 декабря, пятница
7 декабря, суббота
8 декабря, воскресенье
Расписание и результаты Гран-при ISU — в разделе турнира на нашем сайте.