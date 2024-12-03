Финал Гран-при по фигурному катанию 2024: где смотреть трансляции

Финал Гран-при ISU по фигурному катанию 2024 года пройдет c 5 по 8 декабря в Гренобле (Франция). В эти дни пройдут соревнования среди взрослых и юниоров в мужском и женском катании, а также в парах и танцах на льду.

Представляем расписание трансляций основной программы финала. Время начала соревнований — московское.

В прямом эфире финал Гран-при ISU будет показывать онлайн-платформа «Okko Спорт» (по платной подписке).

Расписание трансляция финала Гран-при по фигурному катанию 2024

5 декабря, четверг

21.55 Пары. Короткая программа

23.05 Женщины. Короткая программа

6 декабря, пятница

20.30 Танцы на льду. Ритм-танец

21.45 Пары. Произвольная программа

23.05 Мужчины. Короткая программа

7 декабря, суббота

15.30 Женщины. Произвольная программа

21.40 Танцы на льду. Произвольный танец

23.00 Мужчины. Произвольная программа

8 декабря, воскресенье

16.00 Показательные выступления

Расписание и результаты Гран-при ISU — в разделе турнира на нашем сайте.