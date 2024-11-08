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Сегодня, 10:00

Фигуристка Лопарева — о победе на «Гран-при»: «Потеряли два балла, а потом объявляют — мы первые. Будто во сне»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо.
Фото Reuters
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Французская фигуристка Евгения Лопарева, которая выступает в дуэте с Жоффре Бриссо, поделилась своими впечатлениями от победы на этапе «Гран-при» во Франции.

Фигуристы заняли первое место после ошибки итальянцев Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

«До сих пор как-то не верится. Короткую чисто откатали, но нам поставили поддержку третьего уровня, еще балл потеряли за лимит по времени проката. В произвольной все было хорошо, но в конце произошел обидный момент с хореослайдингом, чуть-чуть разъехались с партнером. После объявления оценок понимали, что как минимум сохранили вторую позицию, а потом нам объявляют, что мы первые. И я как будто оказываюсь в каком-то сне и до сих пор еще сплю.
Это важный шаг в нашей карьере. Мы проделали большой путь к этой медали, это результат многолетнего труда. Сейчас важно продолжать работать дальше, не ронять планку. Приятно побеждать, будем стремиться работать еще больше», — сказала Лопарева.

В Анже Лопарева и Бриссо выиграли свой первый этап серии «Гран-при» от ISU в карьере и квалифицировались в финал серии.

Фигуристы Евгения Лопарева и&nbsp;Жоффре Бриссо. «Россиян не хватает на международных стартах — они всегда были в топе». Француженка из Москвы сенсационно победила фаворитов ОИ

Фигурное катание
Евгения Лопарева/Жоффри Бриссо

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