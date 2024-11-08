Французская фигуристка Лопарева — о россиянах: «Их не хватает на международных стартах. Россияне всегда были в топе»

Французская фигуристка Евгения Лопарева, которая ранее выступала за сборную России, в интервью «СЭ» поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

Лопарева выступает в танцах на льду с партнером Жоффре Бриссо.

«Россиян и правда не хватает. Я была приятно удивлена уровню всех пар, реально всех, кто был на контрольных прокатах. Приятно смотреть на ребят, с которыми я когда-то в группе вместе каталась. Тогда они были еще малышами, а сейчас взрослые спортсмены, серьезные вещи показывают. Так что международные соревнования в какой-то степени обделены. Российские дуэты всегда были в мировом топе, котировались очень высоко. В России всегда готовили и готовят пары высокого уровня.

Изоляция влияет на перспективы, как минимум на рейтинг. Если ты долго не выступал на международном уровне, то у тебя будет низкий рейтинг. Чтобы вернуться на высокие позиции, необходимо преодолеть определенный путь. Но у российских танцев достаточно высокий уровень, и россияне однозначно смогут навязать приличную конкуренцию», — сказала Лопарева.

Фигуристы из России и Белоруссии не выступают на международном уровне под эгидой ISU с весны 2022 года.