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Сегодня, 17:01

Французские фигуристы убрали фразу о русских из номера на турнире в Польше

Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо.
Фото Reuters
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Французский танцевальный дуэт уроженки Москвы Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо убрали фразу о русских из ритм-танца на турнире в Варшаве (Польша).

Спортсмены выступали под песню Rasputin группы Boney M. В концовке композиции вместо фразы Oh, those Russians («Ох уж эти русские»), прозвучало: Oh, those dancers («Ох уж эти танцоры»).

Лопарева и Бриссо являются двукратными чемпионами Франции. На их счету две бронзы на этапах «Гран-при» в сезоне-2023/24 — во Франции и США. Лопарева и Бриссо объединились в дуэт перед началом сезона-2018/19.

Фигурное катание

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