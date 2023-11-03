Гиньяр и Фаббри лидируют после ритм-танца на «Гран-при Франции»

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри заняли первое место после ритм-танца на 3-м этапе «Гран-при Франции», который проходит в Анже. Дуэт набрал 86,62 балла. Второе место заняли Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 80,98. Третьими стали французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо — 76,95. Гран-при по фигурному катанию 3-й этап. Grand Prix de France. Анже, Франция Танцы на льду Ритм-танец 1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 86,62 2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 80,98 3. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 76,95 4. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 72,94 5. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 70,48 6. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 69,91 7. Мари Дюпаяж — Тома Набе (Франция) — 68,20 8. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 67,14 9. Лоррейн Макнамара — Антон Спиридонов (США) — 64,77 10. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция) — 60,24