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Сегодня, 18:39

Гиньяр и Фаббри лидируют после ритм-танца на «Гран-при Франции»

Руслан Минаев
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Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри заняли первое место после ритм-танца на 3-м этапе «Гран-при Франции», который проходит в Анже. Дуэт набрал 86,62 балла.

Второе место заняли Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 80,98. Третьими стали французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо — 76,95.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап. Grand Prix de France. Анже, Франция

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 86,62

2. Лоранс Фурнье-Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 80,98

3. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 76,95

4. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 72,94

5. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Канада) — 70,48

6. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 69,91

7. Мари Дюпаяж — Тома Набе (Франция) — 68,20

8. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея) — 67,14

9. Лоррейн Макнамара — Антон Спиридонов (США) — 64,77

10. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция) — 60,24

Источник: Гран-при Франции
Фигурное катание
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