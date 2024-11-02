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Сегодня, 17:49

Гленн стала победительницей этапа «Гран-при ISU» во Франции, Губанова — восьмая

Алина Савинова
Эмбер Гленн.
Фото AFP
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Американская фигуристка Эмбер Гленн заняла первое место в одиночном катании на этапе «Гран-при ISU» во Франции.

В произвольной программе американка показала третий результат. Всего за два выступления она набрала 210,44 балла, которые гарантировали ей золото. Серебряную медаль завоевала японка Вакаба Хигучи (206,08). Тройку лидеров замкнула еще одна представительница Японии Рион Сумийоши (201,35).

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, ныне представляющая Грузию, стала восьмой (173,21).

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Эмбер Гленн

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