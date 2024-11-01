Гленн выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции, Хазе и Володин лидируют в соревнованиях пар

Американская фигуристка Эмбер Гленн стала лучшей в короткой программе на этапе «Гран-при ISU» во Франции.

Американка набрала за свой прокат 78,14 балла. В короткой программе она исполнила тройной аксель.

Второе место заняла Ким Чхэ Ен из Южной Кореи (70,90), третье — японка Вакаба Хигучи (66,98). Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, ныне выступающая за сборную Грузии, стала девятой (56,77).

У мужчин короткую программу выиграл Цзинь Боян из Китая (88,12 балла). Второй результат показал эстонец Александр Селевко (85,73), третий — японец Казуки Томоно (83,45).

В танцах на льду после ритм-танца лидируют итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, которые получили 82,20 балла. Следом расположились представляющие Францию Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (77,75). Тройку сильнейших замкнули Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс из Литвы (74,49).

В соревнованиях пар первыми стали выступающие за Германию Минерва Хазе и Никита Володин. Судьи оценили их прокат в 73,72 балла. Вторая строчка у итальянцев Сары Конти и Никколо Мачии (70,79), третья — у канадцев Лиа Перейры и Треннта Мишо (64,38).