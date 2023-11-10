Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

Сегодня, 06:00

Гран-при, Cup of China: расписание и трансляции 4-го этапа

Этап Гран-при ISU Cup of China начнется 10 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Луна Хендрикс.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Четвертый этап серии Гран-при ISU Cup of China состоится с 10 по 12 ноября в Китае. Соревнования пройдут в четырех категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Турнир организован Китайской ассоциацией фигурного катания совместно с Международным союзом конькобежцев.

Расписание 4-го этапа серии Гран-при ISU Cup of China:

10 ноября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец — 10:36

Женщины, короткая программа — 12:16

Мужчины, короткая программа — 14:00

Пары, короткая программа — 15:50

11 ноября, суббота

Танцы на льду, произвольный танец — 9:37

Женщины, произвольная программа — 11:37

Мужчины, произвольная программа — 13:40

Пары, произвольная программа — 16:00

12 ноября, воскресенье

Показательные выступления — 9:30

Время начала соревнований — московское.

Все этапы серии Гран-при ISU по фигурному катанию можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеотрансляции на платформе Окко.

Российские фигуристы не вошли в состав участников серии гран-при ISU в сезоне-2023/2024, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.

0
Читайте также
Экс-командующий войсками НАТО Куят указал на провальную политику альянса
Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
СБ ООН по запросу РФ проведет заседание по защите украинских детей в ЕС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перейра и Мишо победили в парном катании на «Гран-при Франции»