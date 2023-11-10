Гран-при ISU, Cup of China: участники 4-го этапа

Четвертый этап серии Гран-при ISU Cup of China состоится с 10 по 12 ноября в Китае. Турнир пройдет в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Среди фигуристов российского происхождения, которые выступают за другие страны: Екатерина Куракова (Польша), Мария Мохова — Иван Мохов (США, дети советских фигуристов Андрея и Оксаны Моховых). Также в Китае выступит Михаил Шайдоров (Казахстан), который тренируется у российского специалиста Алексея Урманова.

Все этапы серии Гран-при ISU по фигурному катанию можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеотрансляции на платформе Окко.

Состав участников 4-го этапа Гран-при ISU, Cup of China:

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Маделин Скизас (Канада), Ань Сянъи (Китай), Чэнь Хунъи (Китай), И Чжу (Китай), Нина Петрыкина (Эстония), Ринка Ватанабе (Япония), Хана Йошида (Япония), Ким Йе Лим (Южная Корея), Екатерина Куракова (Польша), Одри Шин (США).

Мужчины: Дай Дайвэй (Китай), Цзинь Боян (Китай), Сюй Цзюйвэнь (Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Габриэле Франджипани (Италия), Казуки Томоно (Япония), Шома Уно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Михаил Шайдоров (Казахстан), Ли Си Хен (Южная Корея), Лукас Бруссард (США), Джимми Ма (США).

Пары: Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада), Пэн Чэн — Ван Лэй (Китай), Ван Юйчэнь — Чжу Лэй (Китай), Чжан Сыян — Ян Юнчао (Китай), Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия), Анна Валези — Мануэль Пьяцца (Италия), Мария Мохова — Иван Мохов (США).

Танцы на льду: Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада), Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада), Чэнь Сицзы — Син Цзянин (Китай), Ши Шан — У Нань (Китай), Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция), Мария Казакова — Георгий Ревия (Грузия), Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США), Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США), Ева Пэйт — Логан Бай (США).

Российские фигуристы не вошли в состав участников серии гран-при ISU в сезоне-2023/24, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.

Гран-при, Cup of China: расписание и трансляции 4-го этапа