Гран-при, Grand Prix de France: расписание и трансляции 3-го этапа

Сегодня, 15:00
Третий этап Гран-при ISU Grand Prix de France пройдет во Франции с 3 по 5 ноября. Турнир пройдет в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Соревнования проводятся Федерацией ледовых видов спорта Франции. Общий призовой фонд турнира составляет 180000 долларов США.
Российские фигуристы не вошли в состав участников серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.
Все этапы серии Гран-при ISU по фигурному катанию можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеотрансляции на платформе Окко.
Женщины, короткая программа — 15:00
Танцы на льду, ритм-танец — 17:00
Мужчины, короткая программа — 18:45
Пары, короткая программа — 20:45
Женщины, произвольная программа — 15:00
Танцы на льду, произвольный танец — 17:10
Мужчины, произвольная программа — 19:02
Пары, произвольная программа — 21:10
Показательные выступления — 16:30
Время начала соревнований — московское.