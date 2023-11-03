Гран-при, Grand Prix de France: расписание и трансляции 3-го этапа

3-й этап Гран-при ISU пройдет во Франции с 3 по 5 ноября

Третий этап Гран-при ISU Grand Prix de France пройдет во Франции с 3 по 5 ноября. Турнир пройдет в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Соревнования проводятся Федерацией ледовых видов спорта Франции. Общий призовой фонд турнира составляет 180000 долларов США.

Российские фигуристы не вошли в состав участников серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.

Все этапы серии Гран-при ISU по фигурному катанию можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеотрансляции на платформе Окко.

Расписание 3-го этапа серии Гран-при ISU Grand Prix de France:

3 ноября, пятница

Женщины, короткая программа — 15:00

Танцы на льду, ритм-танец — 17:00

Мужчины, короткая программа — 18:45

Пары, короткая программа — 20:45

4 ноября, суббота

Женщины, произвольная программа — 15:00

Танцы на льду, произвольный танец — 17:10

Мужчины, произвольная программа — 19:02

Пары, произвольная программа — 21:10

5 ноября, воскресенье

Показательные выступления — 16:30

Время начала соревнований — московское.