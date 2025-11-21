Видео
Сегодня, 21:34

Хендрикс заняла 10-е место в короткой программе на Гран-при ISU в Финляндии

Алина Савинова

Американская фигуристка Эмбер Гленн лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на 6-м этапе Гран-при ISU в Финляндии.

Спортсменка получила от судей за свое выступление 75,72 балла.

Второй стала японка Моне Чиба (72,89), третьей — канадка Маделин Скизас (65,16). Чемпионка Европы Луна Хендрикс из Бельгии набрала 54,75 балла и заняла десятое место.

Женщины выступят с произвольными программами в субботу, 22 ноября. Начало прокатов — в 18.30 по московскому времени.

1

  • Tommy Morton

    Глен по уровню превосходит лучших российских фигуристок на 15-20 баллов в сумме. Короче, сранкции в этом конкретном случае сработали на все 146%.

    21.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Луна Хендрикс
    Моне Чиба
    Эмбер Гленн
    Фигурное катание
