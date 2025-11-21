Сегодня, 21:34
Американская фигуристка Эмбер Гленн лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на 6-м этапе Гран-при ISU в Финляндии.
Спортсменка получила от судей за свое выступление 75,72 балла.
Второй стала японка Моне Чиба (72,89), третьей — канадка Маделин Скизас (65,16). Чемпионка Европы Луна Хендрикс из Бельгии набрала 54,75 балла и заняла десятое место.
Женщины выступят с произвольными программами в субботу, 22 ноября. Начало прокатов — в 18.30 по московскому времени.
Tommy Morton
Глен по уровню превосходит лучших российских фигуристок на 15-20 баллов в сумме. Короче, сранкции в этом конкретном случае сработали на все 146%.
