Сегодня, 15:30

Пара Хазе и Володина одержала победу на этапе Гран-при ISU в Финляндии

Алина Савинова
Минерва Хазе и Никита Володин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Представляющие Германию Минерва Хазе и Никита Володин выиграли соревнования спортивных пар на 6-м этапе Гран-при ISU в Финляндии.

По сумме двух выступлений фигуристы набрали 206,88 балла (70,40 балла — за короткую программу и 136,48 — за произвольную).

Вторыми стали американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов (205,49; 70,19+135,30), третьими — их соотечественники Элли Кам и Дэнни О'Ши (199,09; 70,24+128,85).

Выступающие за Польшу Юлия Щетинина и Михал Возняк заняли последнее, восьмое место (155,59; 56,55+99,04).

