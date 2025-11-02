Малинин стал победителем Гран-при Канады

Американский фигурист Илья Малинин выиграл третий этап международной серии Гран-при в Саскатуне (Канада).

По итогам двух выступлений 20-летний спортсмен набрал 333,81 балла (104,84+228,97). Малинин улучшил личный рекорд на 0,05 балла и обновил свой же мировой рекорд в произвольной программе, установленный в марте 2024 года (227,79).

Второе место на этапе в Канаде занял Александр Селевко из Эстонии с результатом 257,21 балла. Третьим стал японец Као Миура (253,69).