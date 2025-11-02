Малинин стал победителем Гран-при Канады

2 ноября, 21:40
Американский фигурист Илья Малинин выиграл третий этап международной серии Гран-при в Саскатуне (Канада).
По итогам двух выступлений 20-летний спортсмен набрал 333,81 балла (104,84+228,97). Малинин улучшил личный рекорд на 0,05 балла и обновил свой же мировой рекорд в произвольной программе, установленный в марте 2024 года (227,79).
Второе место на этапе в Канаде занял Александр Селевко из Эстонии с результатом 257,21 балла. Третьим стал японец Као Миура (253,69).
Vikta
Просто божественное катание!! Техника на ВЫСОЧАЙШЕМ уровне! Добавил и в подаче программы!! Стало все исполнение УЖЕ на высочайшем уровне!!!! и это за 3 месяца до Олимпиады!!! Ещё отшлифует до филигранности и будет просто НЕДОСЯГАЕМ для последующих поколений!! Да, феномен - в фигурном катании!! и мы просто горды, что живем в одну эпоху с ним!!!!!!!!!!! ОН нна одном уросне с Роналду, Месси, Джорданом...и может даже в чем то лучше т.к у него и техника и передача эмоций - на высоте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03.11.2025