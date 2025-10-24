Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при. Новости
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Гран-при

24 октября, 13:37

Лью выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при ISU

Анастасия Пилипенко

Чемпионка мира, американская фигуристка Алиса Лью лидирует после короткой программы на втором этапе Гран-при ISU в Китае.

Фигуристка от судей получила 74,61 балла. Второй стала японка Ринка Ватанабе (74,01), тройку лидеров замыкает Эмбер Гленн из США (73,04).

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, заняла пятое место, набрав 66,28 балла.

Женщины выступят с произвольными программами в субботу, 25 октября, начало в 11.30 по московскому времени.

1

  • Vikta

    КАТАЛЬЩИЦА ОНА БЕЗУСЛОВНО КЛАССНАЯ!! И всегда - С УЛЫБКОЙ И ПРЕКРАСНЫМ НАСТРОЕМ!!!

    25.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Алиса Лью
    Анастасия Губанова
    Ринка Ватанабе
    Эмбер Гленн
    Фигурное катание
    Читайте также
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Популярное видео
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Экскурсия по академии с Плющенко
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Камила Валиева: номер под живой вокал
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя