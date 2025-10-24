Лью выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при ISU

Чемпионка мира, американская фигуристка Алиса Лью лидирует после короткой программы на втором этапе Гран-при ISU в Китае.

Фигуристка от судей получила 74,61 балла. Второй стала японка Ринка Ватанабе (74,01), тройку лидеров замыкает Эмбер Гленн из США (73,04).

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, заняла пятое место, набрав 66,28 балла.

Женщины выступят с произвольными программами в субботу, 25 октября, начало в 11.30 по московскому времени.