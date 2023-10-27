Гран-при, Skate Canada: расписание и трансляции 2-го этапа

27 октября, 15:00
Второй этап серии Гран-при ISU Skate Canada пройдет с 28 по 30 октября в США. Турнир пройдет в четырех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Соревнования проводятся Федерацией фигурного катания Канады с 1973 года.
Российские фигуристы не вошли в состав участников серии Гран-при ISU в сезоне-2023/2024, так как отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за ситуации на Украине.
Все этапы серии Гран-при ISU по фигурному катанию можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеотрансляции на платформе Окко.
Расписание 2-го этапа серии Гран-при ISU Skate Canada:
Женщины, короткая программа — 0:00
Танцы на льду, ритм-танец — 1:50
Пары, короткая программа — 4:45
Мужчины, короткая программа — 6:10
Женщины, произвольная программа — 23:15
Танцы на льду, произвольный танец — 1:25
Пары, произвольная программа — 4:00
Мужчины, произвольная программа — 5:37
Показательные выступления — 0:00
Время начала соревнований — московское.