Миура и Кихара победили на Гран-при США в парном катании

Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара одержали победу на Гран-при США. За свое выступление в короткой и произвольной программах они получили 215,99 балла.

Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (195,73 балла). Третьми стали Келли-Энн Лорин и Лукас Этьер из Канады с результатом 182,87 балла.

Представители Армении Карина Акопова и Никита Рахманин заняли шестое место — у них 170,98 балла.