Сегодня, 02:29

Миура и Кихара победили на Гран-при США в парном катании

Павел Лопатко

Японские фигуристы Рику Миура и Рюичи Кихара одержали победу на Гран-при США. За свое выступление в короткой и произвольной программах они получили 215,99 балла.

Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава (195,73 балла). Третьми стали Келли-Энн Лорин и Лукас Этьер из Канады с результатом 182,87 балла.

Представители Армении Карина Акопова и Никита Рахманин заняли шестое место — у них 170,98 балла.

1

  • Антон Богачев

    недогрузинка мтелкина опозорилась. оба прыжка сорваны, свалилась с поддержки

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Анастасия Метелкина / Лука Берулава
    Карина Акопова/Никита Рахманин
    Рику Миура/Рюити Кихара
