Сегодня, 11:34

Хендрикс снялась с произвольной программы на Гран-при ISU в Финляндии

Алина Савинова

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не выступит в произвольной программе на 6-м этапе Гран-при ISU в Финляндии.

Чемпионка Европы снялась с соревнований по медицинским показаниям.

Днем ранее в короткой программе Хендрикс заняла десятое место с результатом 54,75 балла. Лидером стала американка Эмбер Гленн (75,72 балла). На второй позиции расположилась японка Моне Чиба (72,89), на третьей — канадка Маделин Скизас (65,16).

Женщины выступят с произвольными программами в субботу, 22 ноября. Начало прокатов — в 18.30 по московскому времени.

Луна Хендрикс
Фигурное катание
