Ходыкин — о Собининой: «Когда я уже переходил в пары, Таисия только делала первые шаги на льду»

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Таисией Собининой, в интервью «СЭ» рассказал, как складываются отношения с новой партнершей.

«Когда я переходил в пары, Таисия первые шаги на льду делала. Поэтому, конечно, разница в возрасте есть. Если я 10 лет в парах, то она 10 лет всего в спорте... Для Таисии есть бонус в том, что я как более опытный товарищ могу где-то подсказать. Я сам уже тренирую на индивидуальном уровне, по прыжкам подсказываю ей. По парным моментам могу уже более четко проанализировать, что я сделал не так. Это дает некий бонус нам, ускорение в плане работы. Нам не нужно столько времени, как молодым ребятам, когда они скатываются. Есть опыт.

Таисия многими элементами уже владела. Есть разница в подходе к стартам и тренировкам. За счет огромного количества лет на высоком уровне ко мне пришло понимание. Я раньше этого даже не замечал, пока не встал в пару с новой девочкой. Пытаюсь теперь за пару месяцев передать ей опыт и знания последних моих шести лет. Я стараюсь, и тренер старается. Но в то же время важно не передавить, постепенно идем вперед и верим, что все получится", — сказал Ходыкин.

Отметим, что ранее Ходыкин выступал на протяжении семи лет с Дарьей Павлюченко.

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